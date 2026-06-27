El duelo de los reyes del isekai: ¿Qué animes se estrenan en la temporada de verano 2026?

La temporada de anime de verano 2026 estará marcada por la emisión simultánea de dos de los máximos exponentes del género isekai, además de la continuación de una serie de romance que sorprendió en semanas recientes. [Fotografía. ChatGPT, Crunchyroll]

Damas y caballeros, afilen sus espadas y preparen sus mejores hechizos, porque la temporada de anime de verano de 2026 nos traerá uno de los ‘enfrentamientos’ más esperados por los fans del isekai. Durante estos meses coincidirán en emisión dos de las series más aclamadas del género: Mushoku Tensei y Re: Zero - Starting Life in Another World.

A esta justa medieval se sumará toda la artillería pesada de la segunda temporada de Saga of Tanya the Evil, serie que tuvo que esperar nueve años para recibir una continuación y que estará a cargo de Takayuki Yamamoto, director de algunos episodios de My Hero Academia.

Para complementar esta temporada, llegarán estrenos y continuaciones de anime que llaman la atención por la originalidad de sus historias y, por supuesto, una serie de romance que elevará tus niveles de tabaquismo hasta las nubes.

¿Qué animes son los más esperados en la temporada de verano 2026?

La temporada de anime de verano de 2026 estará marcada por el género isekai gracias al impacto que tuvo la primera parte de la cuarta temporada de Re: Zero, cuya continuación estará disponible en agosto.

De igual forma, destacarán series de estreno que buscarán estar en la conversación de los fans del anime y emular el éxito que tuvieron producciones a lo largo del año como Akane-Banashi, Journal with Witch o Witch Hate Atelier.

‘Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation’ - temporada 3

Una de las series más esperadas es la tercera temporada de Mushoku Tensei, considerado uno de los mejores animes isekai. La historia sigue a un hombre que recibe una segunda oportunidad al reencarnar en un mundo de fantasía bajo el nombre de Rudeus Greyrat, tras una vida marcada por los arrepentimientos.

Gracias a los recuerdos que conserva de su vida anterior, Rudeus desarrolla un extraordinario talento para la magia y se embarca en un viaje repleto de aventuras, desafíos y nuevas relaciones junto a personajes como Sylphiette, Roxy Migurdia y Eris Boreas Greyrat.

Esta tercera temporada estará marcada por el esperado regreso de Eris. Además, se profundizará en los conflictos políticos del Reino de Asura, acontecimientos que podrían cambiar el rumbo de varias naciones y de las personas más cercanas al protagonista. Esta serie se estrenará el 5 de julio en Crunchyroll.

‘Smoking Behind the Supermarket with You’

No importa que aumente el impuesto al IEPS, porque este anime despertará tu deseo de hacer donas de humo. Smoking Behind the Supermarket with You sigue a Sasaki, un oficinista de 40 años atrapado en una rutina laboral agotadora.

Uno de sus pocos alivios es visitar un supermercado donde lo atiende Yamada, una cajera amable cuya sonrisa le da un respiro. Todo cambia cuando una noche llega tarde y, al no encontrarla, conoce a Tayama, una joven rebelde que lo invita a fumar detrás del local.

A partir de ahí, comienzan a reunirse con frecuencia y forjan una amistad basada en conversaciones sinceras. Lo que Sasaki no sabe es que Tayama y Yamada son la misma persona.

La serie mezcla romance y momentos cotidianos entre encuentros nocturnos y malentendidos. Aunque su estreno oficial será el 9 de julio, ya hay 12 miniepisodios disponibles en Crunchyroll, su continuación está prevista para agosto.

‘Jaadugar: A Witch in Mongolia’

El estudio SARU dejó un poco de lado a los extraterrestres y los espíritus de Dan Da Dan para adaptar una historia ambientada en la expansión del Imperio mongol en el siglo XIII. Jaadugar: A Witch in Mongolia sigue a Sitara, una joven persa que pierde a su familia y es vendida como esclava. Tras ser acogida por una familia de eruditos, descubre el valor del conocimiento, la medicina y la educación.

La tranquilidad de su nueva vida desaparece cuando las tropas lideradas por Tolui, uno de los hijos de Gengis Kan, invaden su ciudad y destruyen todo lo que conoce. Convertida nuevamente en prisionera, Sitara es llevada al corazón del imperio.

Lejos de recurrir a la fuerza, la protagonista utiliza su inteligencia para sobrevivir dentro de una corte repleta de conspiraciones y luchas de poder. Esta serie de drama histórico y político, basada en acontecimientos reales, estará disponible el 4 de julio.

Jaadugar: A Witch in Mongolia 'Jaadugar: A Witch in Mongolia' es una serie creada por la misma animadora que adaptó 'Dan Da Dan' [Fotografía. Crunchyroll]

‘Though I Am an Inept Villainess’

Si te muerdes las uñas por ver la nueva temporada de Los diarios de la boticaria, acá te dejamos un anime para calmar un poco la ansiedad por nuestra novela favorita. Though I Am an Inept Villainess se desarrolla en una corte imperial donde jóvenes nobles compiten por convertirse en emperatriz.

Entre ellas destaca Kou Reirin, la ‘Mariposa de la Corte’, famosa por su belleza e inteligencia. Pero detrás de esa imagen perfecta hay una chica con una salud frágil que la obliga a vivir entre cuidados constantes.

Todo cambia cuando Shu Keigetsu, una rival consumida por los celos, usa magia prohibida para intercambiar sus cuerpos.

De un día para otro, Reirin pierde su posición, es acusada injustamente y termina encarcelada, mientras Keigetsu ocupa su lugar. Lo que parecía una tragedia pronto se vuelve una oportunidad inesperada.

Al despertar en el cuerpo de Keigetsu, Reirin descubre lo que es vivir sin enfermedad. Mientras su rival lucha con la fragilidad física, ella aprovecha su nueva fortaleza para sobrevivir en la corte, limpiar su nombre y enfrentar a quienes intentaron destruirla.

‘One Piece: Heroines’

Repetimos, este es el mejor momento para ser fan de los Sombreros de Paja. Tras el estreno del arco de Elbaph, ahora podrán disfrutar de One Piece: Heroines, un especial que expandirá las aventuras de los piratas, pero a través de sus personajes femeninos más populares de la franquicia, entre ellos Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi y Perona.

La trama principal seguirá a Nami después de aceptar una propuesta para participar en un desfile organizado por un diseñador llamado Lebno, situación que la llevará a desenvolverse en un entorno completamente diferente al de las aventuras de los Sombreros de Paja.

Además, el especial incluirá historias centradas en Robin, Vivi y otros personajes que permitirán conocer aspectos poco explorados de sus vidas lejos de las grandes batallas que protagoniza Monkey D. Luffy. Esta adaptación se estrenará el 5 de julio.

¿Cuándo se estrenan los animes de verano 2026?

Recientemente, la plataforma Crunchyroll dio a conocer el calendario completo de todos los animes que estarán disponibles durante la temporada de verano de 2026.

Otra de las series más esperadas para este verano es Goodbye, Lara, una producción que se estrenará el próximo 5 de julio y que está dirigida por Takushi Koide, quien participó en animes como Mi feliz matrimonio y Bocchi the Rock!.

¿Te imaginas qué habría pasado con Ariel si no hubiera logrado conquistar el corazón del príncipe Eric en el clásico cuento de La Sirenita? Esta serie responde a esa pregunta al relatar la historia de Lara, una princesa sirena que sacrifica todo por amor y que desaparece entre las olas tras no conseguir el final que esperaba.

¿Qué animes continuarán en la temporada de verano 2026?

A pesar de que la temporada de primavera de 2026 llegó a su fin, algunas series seguirán emitiéndose durante el verano.

En Crunchyroll continuarán series como One Piece, el arco de Elbaph, Liar Game, Digimon Beatbreak, That Time I Got Reincarnated as a Slime temporada 4 y Daemons of the Shadow Realm.

Netflix apuesta por las reinterpretaciones de obras clásicas, tal y como lo hizo con Cosmic Princess Kaguya!. En esta ocasión traerá la película The Ribbon Hero, una reinterpretación moderna de Princess Knight, el clásico manga creado por Osamu Tezuka, que se estrenará el 8 de agosto.

Por último, cabe señalar que Disney+ estrenará el próximo 25 de julio Bleach: Sennen Kessen-hen, la entrega que marcará el final de la adaptación al anime del manga de Tite Kubo.