Van tras francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla: Usan escáner 3D para dar con su ubicación

Peritos de la Fiscalía de Puebla realizan trabajos de criminalística y escaneo 3D en la Vía Atlixcáyotl.

Puebla- Ante los nuevos ataques registrados por el llamado ‘tirador de la Atlixcáyotl’, las autoridades de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo un operativo en la zona, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y el uso de un escáner láser 3D a fin de lograr una reconstrucción de los últimos ataques y encontrar al sujeto.

Aproximadamente a las 13:00 horas de este viernes 26 de junio inició la movilización y el cierre en la Vía Atlixcáyotl, que se mantuvo durante la tarde con personal especializado en criminalística, fotografía forense y tecnología de reconstrucción digital, quienes llevaron a cabo un análisis técnico de la escena donde ocurrió el último ataque.

“Esta tecnología permite efectuar un escaneo integral de 360 grados para documentar con precisión el lugar de los hechos, reconstruir las trayectorias balísticas, determinar la posible ubicación del tirador, la trayectoria del proyectil y el desplazamiento del vehículo involucrado”, informó la FGE.

Al momento son siete carpetas de investigación iniciadas por los ataques del ‘tirador de la Atlixcáyotl’, seis por daño patrimonial y una por lesiones, según la Fiscal General del Estado, Idamís Pastor.

Avanza investigación del ‘tirador de la Atlixcáyotl’ con reconstrucción balística

Desde el fin de semana pasado se realizan este tipo de operativos para poder avanzar en el caso. “La reconstrucción en la trayectoria balística es una diligencia que consiste en analizar y recrear el recorrido que siguió un proyectil desde el punto donde fue disparado hasta el lugar donde impactó, utilizando evidencias físicas, mediciones y métodos científicos.

Este procedimiento nos permite determinar aspectos como: dirección y sentido del disparo, la posición aproximada del arma de fuego y del objeto al momento de los hechos, el ángulo de impacto del proyectil, la posible secuencia de los hechos relacionados con el disparo”, dijo en rueda de prensa la funcionaria.

La reconstrucción se realiza mediante el estudio de los daños observados en el vehículo, así como el análisis de indicios balísticos y la toma de mediciones en el lugar de los hechos, con la finalidad de aportar elementos objetivos para el esclarecimiento de las investigaciones.

“En esta diligencia participaron especialistas en criminalística, fotografía forense, topografía y trayectoria balística, quienes realizaron trabajos técnicos y documentaciones necesarias para fortalecer las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos; la diligencia tuvo una duración aproximada de dos horas”, informó.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como 'tirador de la Atlixcáyotl'. (Mireya Novo)

Gobernador de Puebla pide denunciar a posibles sospechosos

Por su parte del secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, indicó que se tiene un operativo coordinado entre diferentes instancias de Gobierno para atender este y otros casos en la zona, incluyendo la Guardia Nacional, la policía de la Ciudad, “se tienen patrullajes constantes, se tiene un operativo que realiza personal de investigación y se trabaja de forma coordinada con la FGE”, dijo.

Reconoció que el caso ha creado psicosis entre la población, por lo que hizo un llamado a la gente a que se mantenga la calma y sepan que la autoridad está actuando.

En este mismo tenor el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, solicitó a la ciudadanía a que denuncie a posibles sospechosos de forma anónima, indicando que aunque no se ofrece una recompensa como tal, sí habrá incentivos para que la ciudadanía ayude en la investigación.