(VIDEO) Despiden a comandante de Tránsito Municipal de Guaymas por apuntar su arma a un automovilista

En un video se observa al jefe de Tránsito Municipal de Guaymas, Sonora, apuntar con un arma de fuego a un ciudadano.

El Gobierno Municipal de Guaymas informó que separó de su cargo al Comandante de Tránsito Municipal, Marco Antonio Márquez, luego de que fuera señalado por apuntar con un arma de fuego a un automovilista durante un incidente ocurrido ayer jueves 25 de junio.

A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento indicó que “se tomó la determinación de separarlo de su cargo, tal como lo indican los procedimientos de ley”, derivado de los hechos ocurridos recientemente y que involucran al ahora excomandante.

Ayuntamiento de Guaymas abre proceso y presenta denuncias

El Ayuntamiento de Guaymas informó que, tras los hechos, ya fueron interpuestas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, así como ante la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del propio gobierno municipal.

En su comunicado, la administración municipal reiteró su compromiso con la ciudadanía de mantener el orden público y aseguró que no se tolerará ninguna acción que vulnere la confianza de las y los guaymenses.

Captan a jefe de Tránsito de Guaymas apuntando con un arma a conductor

En un video que en las últimas horas ha circulado en redes sociales, se observa al jefe de Tránsito Municipal de Guaymas, Sonora, apuntar con un arma de fuego a un conductor detenido presuntamente por circular a exceso de velocidad.

“¿Por qué me apunta, oiga?”, cuestiona el automovilista, quien reconoce la infracción de tránsito, pero no la retención del vehículo. En la grabación se escucha al oficial ordenarle que descienda del automóvil.

Antes, el conductor se negó a bajar del auto y afirmó ante policías estatales que pagaría la multa, mientras su acompañante registraba la situación en video. Sin embargo, momentos después los agentes le cerraron el paso y le exigieron bajar.

Más tarde, medios locales identificaron al policía que desenfundó el arma como Marco Antonio Márquez Romero, jefe de Tránsito Municipal de Guaymas.