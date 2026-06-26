¿Qué relación tenía ‘El Güero Pink’, operador de Los Chapitos, con el secuestro de mineros en Concordia?

'El Güero Pink’, operador de Los Chapitos, con el secuestro de mineros en Concordia.

Autoridades federales confirmaron la captura de Misael ‘N’, alias 'El Güero Pink’, identificado como operador del grupo criminal de Los Chapitos y jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur de Sinaloa.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto delincuente estaría relacionado con el secuestro y asesinato de 10 mineros ocurrido en el municipio de Concordia, así como con el plagio de cuatro turistas originarios del Estado de México en Mazatlán. Ambos hechos se registraron entre enero y febrero de este año.

La detención de ‘El Güero Pink’ se realizó el jueves en el municipio de Escuinapa y provocó una serie de bloqueos y enfrentamientos en la región.

Junto con el presunto operador criminal también fue detenido Hilario ‘N’, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Concordia, quien igualmente quedó a disposición de las autoridades federales.

En un comunicado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa participaron en el operativo realizado en Escuinapa.

Durante la acción fueron aseguradas armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y diversas dosis de droga.

Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, donde se realizarán las investigaciones y diligencias periciales correspondientes para determinar su situación jurídica.

Detienen a ‘El Gabito’, ligado a la desaparición de los 10 mineros

Policías de Sinaloa detuvieron a Gabriel Nicolás ‘N’, alias ‘El Gabito o El 80′, presunto integrante de un grupo criminal al que se le vincula con la desaparición y el homicidio de 10 mineros en la ciudad de Concordia, entre ellos el guerrerense José Manuel Castañeda Hernández.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la captura de ‘El Gabito’, presunto operador de la facción de ‘Los Chapitos’, ocurrió la noche del lunes 1 de junio en la colonia Real del Valle.

Como informó Quadratín, el 23 de enero pasado, se reportó la privación de la libertad de 10 trabajadores de la empresa minera Visla Silver y días después sus cuerpos fueron localizados sin vida en fosas clandestinas.

Entre las víctimas estaba el geólogo taxqueño José Manuel Castañeda Hernández, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

Con información de Quadratín