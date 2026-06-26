Omán duda de la ‘palabra’ de Irán: Advierte que barcos sí pagarán peaje en estrecho de Ormuz

Omán informó a funcionarios europeos que no hay forma de regresar al statu quo previo a la guerra en el estrecho de Ormuz y que los barcos que transiten por esa vía marítima podrían tener que pagar algunas tarifas, según personas familiarizadas con el asunto.

Aunque funcionarios omaníes señalaron que el país siempre respetará el derecho marítimo internacional, añadieron que podrían cobrarse tarifas por servicios relacionados con la descontaminación del estrecho o por la asistencia a los barcos para navegar por esa ruta, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a que se trata de conversaciones privadas. No está claro si Omán indicó que todos esos cobros serían obligatorios.

Las autoridades omaníes están analizando los sistemas utilizados en otros puntos estratégicos de navegación alrededor del mundo, incluido el estrecho de Malaca, en Asia, señalaron las personas consultadas. En esa zona no existen cargos obligatorios para el tránsito marítimo.

¿Qué está pasando en el estrecho de Ormuz?

Estados Unidos, Europa y los vecinos árabes del Golfo de Omán muestran una creciente preocupación de que el sultanato establezca, junto con Irán, un sistema de peajes o tarifas para el paso por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá el lunes en París con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, mientras las potencias mundiales intensifican sus esfuerzos para garantizar que continúe el libre tránsito por el estrecho.

Ambos líderes “abordarán la seguridad de las rutas marítimas, que depende del paso libre e incondicional por el estrecho de Ormuz”, de acuerdo con la oficina de Macron.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán y la embajada del país en Francia no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios realizadas el viernes, inicio del fin de semana en el sultanato.

Un alto funcionario estadounidense, que también pidió permanecer en el anonimato para hablar sobre conversaciones privadas, afirmó que Irán informó a la administración del presidente Donald Trump que no busca ni recibe peajes, costos de seguros ni ningún otro tipo de cobro a los barcos que transitan por el estrecho.

Reiteró que el mandatario estadounidense ha señalado que Irán no puede imponer tarifas por el uso de esa vía marítima.

Cierre del estrecho de Ormuz

Omán e Irán comparten las costas del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

Irán cerró el estrecho mediante ataques y amenazas contra embarcaciones desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear a la República Islámica. Gobiernos occidentales también han señalado que probablemente sembró minas en algunas zonas del área.

Ahora que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones de paz, Teherán insiste en administrar conjuntamente con Omán el tráfico marítimo en el estrecho.

La imposición de tarifas a las embarcaciones podría costar a los operadores de materias primas y a las navieras decenas de miles de millones de dólares al año. Gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han advertido que esa medida violaría el derecho marítimo internacional.