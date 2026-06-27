Por los últimos boletos: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos del Mundial EN VIVO HOY 27 de junio?

Se disputan seis partidos este 27 de junio en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: EFE)

La fase de grupos del Mundial 2026 llega este sábado 27 de junio a su último día de actividad. Después de estos seis partidos quedarán definidos los 32 equipos que disputarán los dieciseisavos de final y la FIFA podrá confirmar todas las llaves de la siguiente ronda.

Aunque varias selecciones ya aseguraron su clasificación, todavía existen cruces sin definir porque el sistema del torneo depende de qué terceros lugares consigan avanzar. La combinación definitiva de clasificados modifica los enfrentamientos de la fase eliminatoria, por lo que algunos rivales permanecen sin conocerse hasta que termine la jornada.

El programa incluye partidos con implicaciones directas en los grupos J, K y L. Inglaterra busca sellar su liderato, Croacia enfrenta a Ghana por un boleto a la siguiente ronda, Colombia y Portugal disputan la cima del Grupo K, mientras que Argelia y Austria pelean por el segundo puesto del Grupo J.

Messi es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales. (EFE/Mariscal).

Mundial 2026 HOY EN VIVO: Fechas, horario, partidos, sedes y resultados AL MOMENTO

Los grupos J, K y L disputan este sábado 27 de junio la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La actividad definirá posiciones finales, clasificados y los últimos lugares disponibles para los dieciseisavos de final.

Inglaterra vs Panamá: Los europeos buscan asegurar el liderato del Grupo L

Inglaterra llega a la última jornada con cuatro puntos y necesita al menos un empate para avanzar a los dieciseisavos de final. El equipo de Thomas Tuchel enfrentará a una Panamá que ya quedó eliminada tras perder sus dos primeros partidos.

El conjunto inglés abrió el torneo con una victoria sobre Croacia, pero después empató sin goles ante Ghana. Panamá intentará cerrar su participación con sus primeros puntos en una Copa del Mundo, luego de caer por la mínima frente a Ghana y Croacia.

Croacia vs Ghana: Un boleto a los dieciseisavos está en juego

Croacia afronta un partido decisivo frente a Ghana con la obligación de sumar para mantener opciones de clasificación. El equipo balcánico cuenta con tres puntos, mientras que los africanos llegan con cuatro unidades.

Un empate garantiza al menos el segundo lugar para Ghana. Croacia necesita una victoria para depender de sí misma y buscar un lugar en la fase de eliminación directa.

Colombia vs Portugal: El liderato del Grupo K se define en Miami

Colombia encabeza el Grupo K con seis puntos y depende de un empate para conservar el primer lugar. Portugal ocupa la segunda posición con cuatro unidades y necesita la victoria para terminar como líder.

El ganador del grupo avanzará como primero a los dieciseisavos de final, mientras que el segundo enfrentará al segundo lugar del Grupo L. El encuentro se disputará en el Estadio Miami.

Cristiano Ronaldo, uno de los más criticados en la selección de Portugal en el partido ante Congo en el Mundial 2026. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES (MIGUEL A. LOPES/EFE)

República Democrática del Congo vs Uzbekistán: Los africanos buscan hacer historia

República Democrática del Congo llega con opciones de avanzar por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. El conjunto africano suma un empate ante Portugal y una derrota frente a Colombia.

La selección congoleña necesita un resultado favorable para mantenerse en la pelea por la clasificación. Uzbekistán afrontará su último compromiso del torneo ante una posible eliminación.

Argelia vs Austria: Un duelo directo por el segundo lugar del Grupo J

Argelia y Austria disputarán un partido que definirá al segundo clasificado del Grupo J. Ambos equipos llegan con tres puntos, aunque la selección europea ocupa la segunda posición por diferencia de goles.

Austria aseguró que buscará la victoria y descartó jugar por el empate. El resultado también determinará la posición final de ambos equipos antes del inicio de los dieciseisavos de final.

Jordania vs Argentina: La Albiceleste cierra la fase de grupos

Argentina ya aseguró el primer lugar del Grupo J tras vencer a Austria y afrontará su último partido frente a Jordania con el boleto a los dieciseisavos de final garantizado. Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi iniciará el encuentro en el banco de suplentes.

Jordania todavía no suma puntos en el torneo y ya no tiene opciones de clasificación. La selección asiática buscará despedirse del Mundial con un resultado positivo ante el líder del grupo.