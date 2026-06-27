‘Llegabas temprano y rompías las botellas’: Fox relata cómo era la competencia entre Coca-Cola y Pepsi

Vicente Fox tiene diferentes anécdotas de su paso como repartidor de Coca-Cola, como el día en que un presidente le pidió la fórmula secreta. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro).

¿Qué te gusta más: Coca-Cola o Pepsi? Actualmente esta es una pregunta divertida, pero hubo un momento en que ganar la preferencia de los clientes se convirtió en una verdadera guerra, un episodio que vivió el expresidente Vicente Fox.

La batalla —que pasó a la historia como ‘la guerra de las colas’— no solo se libró con múltiples comerciales durante el Super Bowl o con la participación de estrellas como el cantante Michael Jackson en los anuncios.

También llegó a un sector más pequeño, pero igual de importante: el de los repartidores. Ahí trabajó Fox, quien antes de llegar a la entonces residencia oficial de Los Pinos y asumir las decisiones del país, fue empleado de Coca-Cola.

¿Por qué Vicente Fox trabajó en Coca-Cola?

El también esposo de Marta Sahagún relató en una entrevista con el conductor Yordi Rosado que buscó trabajo en dos lugares: Ford y Coca-Cola; sin embargo, eligió la compañía refresquera tras escuchar que en el primer empleo debía usar traje.

“Primero me contrató Ford. Me pidió ir de traje y corbata. No, ni madres, esto no es para mí. Les aguanté tres días y renuncié”, comentó el expresidente. Al llegar a Coca-Cola, la vestimenta era distinta, ya que su primer rol fue como repartidor.

“(Empecé) de canchanchán, de plano, de ayudante. Me dijeron: ‘Aquí está tu uniforme café, tu letrero de Coca-Cola’. Y a darle, maestro”, dijo. Así inició un trabajo que disfrutó.

Vicente Fox fue repartidor de Coca-Cola, compañía en la que tuvo diferentes puesto. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Sus funciones consistían en repartir el refresco en negocios locales y manejar camiones, una labor que aseguró disfrutar, como compartió en una entrevista con Melo Montoya.

“Por mano y a la vez cargaba dos cajas de 24 botellas retornables cada una, de 12 onzas, que es un buen peso, son 60 o 70 kilos. Me echaba dos acá. A veces yo agarraba una acá. No tienes idea de cómo me gustaba eso, trabajar en los changarros, con los ayudantes”, dijo.

Aunque disfrutaba la labor, el trabajo físico resultaba demandante, según comentó en otra conversación para Par de Tres, donde añadió que al llegar debían bajar las cajas con botellas vacías y acomodarlas.

¿Cómo era la competencia de Coca-Cola vs. Pepsi?

Durante este periodo comenzó la ‘guerra de las colas’. Fox recuerda que Pepsi lanzó una presentación de 12 onzas más accesible que Coca-Cola; sin embargo, la transnacional se negó a incorporar nuevas presentaciones.

“Y nuestros jerarcas allá en Atlanta decían: ‘No, no, no. La botella de seis y media no la vamos a quitar ni queremos una de 12’. Y perdíamos mercado, y perdíamos mercado”, dijo Fox para Par de Tres, a lo que llamó ‘el error más grande’ de la empresa.

Al perder terreno, Coca-Cola aceptó cambiar sus presentaciones e incluir nuevas opciones, lo que la devolvió a la contienda, aunque sin ganar aún la preferencia total.

“Cargaba dos cajas, una encima de la otra, de 24 botellas cada una. Las bajaba y las ponía sobre el mostrador: ‘¿Cuál se va a llevar, señito?’ ‘Pues no, mire usted, ya vino Pepsi’”, recordó.

Fox explicó que las tiendas no solían contar con demasiado dinero, por lo que diseñó una estrategia: visitar diario y temprano.

Vicente Fox trabajó en Coca-Cola. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

“Inventamos en Coca-Cola las visitas diarias a estos changarritos para tratar de venderles. Muchas veces no te compraban nada, pero había que estar ahí a diario”, compartió. Así, el dinero disponible se destinaba a Coca-Cola.

Además, llegar temprano daba ventaja: “Adelantarte a la competencia era la mejor estrategia en los refrescos. Llegabas más temprano, sacabas las botellas vacías de Pepsi, las rompías afuera y las echabas en un costal”, comentó.

Cuando los repartidores de Pepsi llegaban, no encontraban envases, lo que daba ventaja a Coca-Cola. Fox afirmó que la competencia se convirtió en una guerra.

Incluso, en algunos casos, los repartidores de Pepsi sacaban botellas de Coca-Cola del refrigerador para evitar que se vendieran frías: “Se ponchaban las llantas para que el otro llegara tarde. Y todo eso se estilaba entonces. De verdad era una lucha de hombre a hombre”, dijo.

Aunque se trataba de una competencia agresiva, Vicente Fox recordó esta etapa con cariño, además de señalar que su trabajo como repartidor lo llevó a ascender dentro de la empresa.

¿Por qué Vicente Fox renunció a Coca-Cola?

Vicente Fox recordó con Yordi Rosado que su esfuerzo dio frutos, ya que ocupó distintos cargos dentro de la empresa hasta llegar a posiciones de alto nivel en Coca-Cola:

Supervisor

Gerente regional

Gerente divisional

Director de Mercadotecnia

Presidente de Coca-Cola en México

Presidente de Coca-Cola en América Latina

Vicente Fox renunció a Coca-Cola luego de que le ofrecieron un puesto en Atlanta, ya que no quería dejar México. [Fotografía. Cuartoscuro] (Daniel Augusto)

En este último cargo, el entonces presidente Luis Echeverría lo contactó para solicitarle la fórmula de Coca-Cola, con el objetivo de nacionalizar la producción de bebidas de este tipo.

Tras un tiempo como presidente de Coca-Cola en América Latina, recibió un ascenso para trabajar en Atlanta a nivel internacional, pero rechazó la oferta y renunció.

“Sí decidí renunciar porque aquí está mi ranchito, mis cositas. ¿Cómo dejar México para irme a vivir a Atlanta? No, ¿qué pasó? No lo acepté, renuncié y me regresé al rancho”, comentó con Yordi Rosado.