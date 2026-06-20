Vicente Fox explica por qué prefería vivir en Los Pinos: ‘Había alberca y boliche’

Vicente Fox critica a AMLO y asegura que Los Pinos era mejor que Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Archivo)

Vicente Fox, expresidente de México, recordó cómo era vivir en Los Pinos, la residencia oficial desde donde los mandatarios federales gobernaron, encabezaron actos públicos y recibieron a funcionarios extranjeros.

Comentó que el complejo contaba con diversas amenidades para que los presidentes desarrollaran su vida cotidiana dentro del inmueble, desde espacios deportivos hasta áreas recreativas. Precisó que estas instalaciones se incorporaron durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“(Los Pinos es) el lugar que quisiera tener para tener salud, para hacer mucho ejercicio, para reflexionar, para pensar en un ambiente de jardín, de bosque; todo es padrísimo en Los Pinos, con alberca y de boliche. Todo lo pusieron los del PRI; si jugaban tenis, pusieron tenis; si jugaban boliche, pusieron boliche”, compartió en el pódcast Par de Tres.

El exmandatario criticó la decisión de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2019 eligió vivir en Palacio Nacional como parte de su política de austeridad y de sus críticas a gobiernos anteriores.

Fox calificó como “acomplejado” al expresidente por tomar esa decisión y consideró que Palacio Nacional resulta “pésimo” para el desarrollo de las actividades gubernamentales.

“No sé por qué estos sonsos de Morena se fueron a Palacio (Nacional). No tiene otra explicación que son muy acomplejados, porque si estás en Palacio Nacional, reflejas poder, fuerza, te sientes el tlatoani ahí, pero es frío, pésimo para trabajar. Llegas y a la entrada te están mentando la madre”, sentenció.

Actualmente, Los Pinos es un museo para todo el público. También,durante la pandemia de Covid-19, se utilizó para hospedar a médicos de primera línea.

¿Por qué López Obrador decidió vivir en Palacio Nacional?

Desde su participación en las elecciones de 2006, López Obrador expresó su intención de vivir en Palacio Nacional. Trece años después concretó ese objetivo.

En mayo de 2023, el entonces presidente explicó las razones que motivaron su mudanza a Palacio Nacional. Incluso recordó que Enrique Peña Nieto le mostró el departamento que ocupa.

“¿Por qué vivo aquí? Porque aquí vivió Juárez, porque aquí está la historia del país. Aquí, en la intendencia, tuvieron preso antes de asesinarlo al presidente Madero. Este lugar está lleno de historia, está toda la historia de México”, explicó durante una ‘mañanera’.

La presidenta Claudia Sheinbaum siguió los pasos de López Obrador y, desde el inicio de su administración, reside en Palacio Nacional, desde donde encabeza las actividades de gobierno y toma decisiones sobre asuntos del país.

Mientras, López Obrador decidió vivir en Palenque, Chiapas, en una quinta que sus padres heredaron, supuestamente para respetar el periodo de gobierno de la actual mandataria.