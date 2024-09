AMLO se despide de Palacio Nacional; regresará (por un tiempo) a su casa en Tlalpan

La noche de este domingo 29 de septiembre será la última que el presidente Andrés Manuel López Obrador pase en Palacio Nacional.

En sus conferencias de prensa de la semana pasada, el mandatario informó que será la última vez que duerma en el departamento ubicado dentro del recinto.

El fin de semana, López Obrador realizó una una gira de trabajo por Sonora, Sinaloa, Nayarit y concluyó en Quintana Roo.

El lunes 30 de septiembre, el mandatario encabezará la última conferencia en el Salón Tesorería. Sin embargo, sólo comprenderá un mensaje breve, la rifa de su reloj y festejará el cierre con música jarocha. Tras ésta, develará el cuadro que dejará en la Galería de los Presidentes, el cual ya está colocado desde la semana pasada.

Las últimas actividades de AMLO como Presidente

Andrés Manuel López Obrador aseguró que se irá a vivir a Palenque, Chiapas (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO) (Presidencia)

La tarde del lunes 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una comida con los presidentes que asisten a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque la lista de quiénes serán aún no es pública.

El morenista abandonará Palacio Nacional por la tarde, y saldrá rumbo a su casa que tiene en la alcaldía Tlalpan.

“Me enteré de que me van a esperar a Palenque. Saben qué, no me voy a ir a Palenque, me voy a aclimatar unos días aquí, y ya de aquí me voy, para que no estén esperando”.

Sin embargo, no quiso especificar cuándo partirá hacia su quinta denominada ‘La Chingada’, pues lo dejó en “dos días después, tres días después, una semana después”.

Sin embargo, su partida la hará por tierra, pues no quiere ser fotografiado en los aeropuertos.

En reiteradas ocasiones pidió que ya lo dejen descansar, y perfiló que quien se acerque a protestar a sus casas será conservador.