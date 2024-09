¿Cómo es ‘La Chingada’, la quinta en Palenque dónde AMLO vivirá al finalizar su sexenio? (FOTOS)

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador está a semanas de concluir. Este hecho marcará el fin de la carrera política del mandatario luego de tres intentos por llegar a la Presidencia y seis años de mandato. Según el propio AMLO, una vez que concluya su mandato, él se irá al rancho llamado ‘La Chingada’.

López Obrador es una de las figuras más importantes en la política de México en lo que va del siglo. Es el segundo presidente más votado de la historia del país, solo por debajo de Claudia Sheinbaum, su sucesora.

Además, es protagonista de uno de los escándalos más grandes en los últimos años: las elecciones presidenciales de 2006 que se definieron por una ventaja de de 0.55 por ciento a favor del panista Felipe Calderón.

Su adiós también marcará la conclusión de la primera etapa de lo que él mismo llamó “la Cuarta Transformación”, en el que a través de los programas sociales, la eliminación de salarios elevados a funcionarios públicos y la ‘austeridad’ se sentaron las bases de una política que tiene como premisa la frase “primero los pobres”.

Ahora bien, ¿qué sigue para López Obrador? El presidente dejó claro desde hace años que no buscará la reelección. Además, a partir del 1 de octubre se alejará de la política, así como de la Ciudad de México, de la que fue jefe de Gobierno de 2000 a 2006, todo para irse a Chiapas, a una quinta a las afueras del centro de Palenque.

¿Qué sabemos del rancho ‘La Chingada’?

Se trata de un rancho ubicado a un costado de la carretera Pakalná-Palenque, en Chiapas. Cuenta con más de 13 mil metros cuadrados y cientos de árboles, destacando los cedros, así como una pequeña laguna.

López Obrador insiste que el rancho no es de él, sino que era de sus padres y lo heredó junto con sus hermanos. Además, él es propietario únicamente de una quinta de ‘La Chingada’, misma que cuenta con la casa.

El mandatario mexicano recibió la sección del rancho que tiene la casa debido a que es el hijo mayor. Aseguró que para él ese rancho es el mejor lugar, y que cada que puede va para recargar energías y pensar.

(YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

Con orgullo, López Obrador dijo que hablaba con los árboles. También explicó que desde 2018 era su plan irse a vivir al rancho en caso de que no ganara las elecciones presidenciales.

Finalmente, por su extensión, es un rancho ideal para caminar, y es algo que López Obrador aprovechará, ya que tiene la instrucción médica de andar a pie.

El propio mandatario ha dicho que a él le gusta dar mínimo dos vueltas diarias al rancho, además que espera salir pronto de su rutina de Presidente que consiste en levantarse a las 5:15 horas y comenzar sus actividades, incluida la conferencia matutina.

Su objetivo, ha dicho, es tener la rutina que tienen algunas personas adultas que viven al sureste, con siestas vespertinas, en las horas en las que hace más calor, y más actividades cuando baja el Sol.

(YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

(YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

¿Dónde se ubica el rancho La Chingada dónde vivirá AMLO?

El rancho La Chingada está en una posición ‘estratégica’ en Palenque. Se localiza a minutos del centro de la localidad, así como a unos 16 kilómetros de la zona arqueológica, misma en la que López Obrador pasaba tiempo cuando era joven, según dijo en su documental ‘Esto Soy’, publicado en 2018.

La carretera Pakalná-Palenque conecta al rancho con una central de autobuses y una casa de migrantes al sur, así como el Aeropuerto Internacional de Palenque y la estación del Tren Maya del mismo nombre al norte.

(Google Earth)

A pesar de las opciones de movilidad con las que cuenta, López Obrador ha dicho en sus conferencias mañaneras que no tiene la intención de tomar vuelos ni de aparecer públicamente, aunque sí está en sus planes visitar la Ciudad de México continuamente para ver a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien permanecerá en la capital del país.

Cabe destacar que el rancho se ubica cerca de la zona turística de Palenque, y a pocos metros hay hoteles y hasta un mercado.

(YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

(YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

¿Por qué se llama ‘La Chingada’ la quinta de AMLO?

El término ‘La Chingada’ es motivo de risa y de insulto entre mexicanos. El propio López Obrador decía antes de las elecciones: “A Palacio Nacional o a La Chingada”, ironizando respecto a que si no ganaba la Presidencia se iría a su quinta en el rancho y haciendo doble sentido sobre irse y no volver a la política.

En ese sentido, el nombre del rancho tiene una relación con la forma tradicional en la que se emplea el término La Chingada, y tiene que ver con Genovevo de la O, dirigente zapatista que luego de la Revolución Mexicana obtuvo un rancho y le llamó así.

“Y siempre le preguntaban: ¿a dónde va, don Genovevo? Me voy a La Chingada. Por eso le puse así”, explicó López Obrador, quien dijo que con ese nombre está escriturado el sitio.

(YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

¿Qué atracciones hay cerca del rancho La Chingada?

Al tratarse de una zona que atrae el turismo, Palenque cuenta con una oferta cultural amplia. Algunas opciones para los visitantes en Palenque, y cerca de donde vivirá López Obrador una vez que se jubile son:

Zona arqueológica.

Cascadas Agua Azul.

Parque Nacional de Palenque.

Parque Nacional Montes Azules.

Museo de Sitio de Palenque.

Museo del Textil.

Diversos balnearios.

¿En qué casos AMLO regresaría a la política?

López Obrador aseguró que no buscará ningún cargo en la política una vez que termine su gobierno el 30 de septiembre. Con ello, dijo que dedicará su tiempo a escribir y a tener una vida común, lejos de los reflectores y de las redes sociales, mismas que desactivará.

Aseguró que no abrirá la puerta a medios de comunicación y a figuras políticas, y solo responderá a la presidenta electa Claudia Sheinbaum si ella se lo pide.

La causa de fuerza mayor por la que regresaría a la política sería una guerra.

“Yo creo que no va a hacer falta porque la presidenta electa (Claudia Sheinbaum) es giganta. Ahora sí estamos hablando bastante en las giras, aprovechamos para hablar porque ya terminando (el sexenio), entregando la banda, yo me voy a Palenque. Y ya no quiero nada. Solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión o una guerra, pero eso no va a haber”, comentó López Obrador, quien dijo que vivirá con una pensión de entre 25 y 30 mil pesos al mes, así como su Pensión del Bienestar.