‘En Palenque no se gasta mucho’: ¿Cuánto le van a dar de pensión a AMLO?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que ya empezó a gestionar su pensión debido a que le quedan pocos meses en el cargo, el cual será asumido por su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, pero ¿cuánto va a recibir de pensión López Obrador?

Al ser cuestionado sobre su jubilación, el dirigente afirmó en Palacio Nacional que ya se encuentra “explorando” lo de su pensión en donde detalló que parte de su dinero de regalías por sus libros será para su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto.

Sin embargo, el mandatario de 70 años, afirmó que tras su larga trayectoria laboral como delegado del Instituto Nacional Indigenista (INI) así como Instituto Nacional del Consumidor (INCO) entre 1984 y hasta principios de 1988, percibirá entre 25 mil a 30 mil pesos mensuales como pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), ya que comenzó a cotizar en 1977.

“Ya empecé a explorarlo, yo trabajé seis años en el Instituto Nacional Indigenista (INI) de 1977 a 1982, y pagué al ISSSTE mi cuota, era yo director del INGE y tengo mis comprobantes. Luego trabajé cinco años en el INCO, en el Instituto Nacional del Consumidor; pagué al ISSSSTE, nada más que ahí pasó algo muy especial. Como me fui después de candidato, desapareció mi expediente y tuve que que hacer un trámite especial ante el ISSSTE para que me reconocieran el tiempo, entonces ahí van como 10″, dijo.

En este sentido, explicó que tras haber sido Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por cinco años ya suman 15, y ahora como presidente de la república suman cinco más, por lo que tiene derecho a recibir una pensión.

“Ahora ya llevo cinco, son 20, entonces por ese tiempo y por la edad ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, pero va a ser como de 25 o 30 mil pesos”, comentó.

No obstante, destacó que también recibirá para su jubilación parte de su pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

”Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros, eso lo tiene Beatriz Müller, ella es la que maneja los ingresos y también los sueldos, entonces considero que con la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque, En Palenque no se gasta mucho”, aclaró.

¿A qué se dedicará AMLO tras jubilarse?

AMLO ha dicho que al terminar su sexenio se irá a ‘La Chingada’, como se llama su racho ubicado en Palenque, Chiapas.

En ese lugar, se dedicará a escribir su último libro sobre política, dedicado a los jóvenes, “para que conozcan sobre este noble oficio”.

“Yo me voy a Palenque terminando, yo me jubilo. En septiembre del año próximo me retiro por completo de la actividad política y ya no asisto a nada, ni a conferencias, ni a dar consejos, ni a ningún seminario, y mucho menos acepto cargos, nada, nada”, dijo en julio pasado.

“El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista”, detalló el mandatario.

El actual jefe del Ejecutivo también dijo que podrá “estar viendo, mirando y admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma.

AMLO también ha dicho que se dedicará a ver y jugar béisbol, su deporte favorito.