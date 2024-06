AMLO revela a quiénes dará dinero de regalías por sus libros: ‘Yo no voy a gastar nada’

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que el dinero obtenido por sus libros será para su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y para su hijo menor, Jesús Ernesto.

“Lo que recibimos por los libros de derecho de autor, ya decidí que son para ella (Beatriz Müller) y para Jesús, yo no voy a gastar prácticamente nada, muy poco porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque”, aclaró.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que ya empezó a gestionar su pensión, a tres meses de que deje el cargo y lo suceda Claudia Sheinbaum, virtual presidenta, el próximo 1 de octubre.

“La pensión a la que tengo derecho por el ISSSTE va a ser de 25 a 30 mil pesos mensuales, yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros, eso lo tiene Beatriz, ella es la que maneja los ingresos y también los sueldos, entonces considero que con la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque”, dijo.

El mandatario aseguró que en el caso de su esposa quien también es investigadora, se quedará en la Ciudad de México en donde seguirá laborando.

“Ella sigue trabajando, es investigadora, tiene, además de ser maestra en la Universidad en Puebla, tiene lo del cargo de investigadora, creo que es B, ¿cómo le llamas a eso? Investigadora nivel 2, aparte del sueldo del Sistema Nacional de Investigaciones, ella tiene su vida hecha en eso, se dedica a eso, va a seguir trabajando en eso y lo que recibimos por los derechos de autor ya decidí que son para ella y para Jesús”, declaró.

En tanto, López Obrador afirmó que también recibirá para su jubilación parte de su pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

¿Cuándo termina el mandato de AMLO?

Contrario a gobiernos anteriores, López Obrador terminará su gestión antes de lo acostumbrado. Esto se debe a la reforma al artículo 83 de la Constitución, la cual modifica la fecha en la que un presidente mexicano debe concluir su gobierno.

La reforma electoral, que entró en vigor en 2018, establece que el presidente tomará posesión el 1 de octubre, en lugar del 1 de diciembre, y desempeñará su cargo por seis años.

Por esta razón, el gobierno de AMLO terminará el 30 de septiembre de 2024.

Además agrega que quien haya sido presidente, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, no puede volver a reelegirse.

¿Qué hará AMLO al terminar su sexenio?

El presidente mexicano ha comentado en varias ocasiones cuáles son sus planes una vez que concluya su mandato. Después del 1 de octubre de 2024 se retirará de la política y no volverá a ocupar un cargo público, ni en México ni en el extranjero.

“No voy a participar en ningún evento y no volveré a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar mi Twitter y mi Facebook, no voy a recibir a nadie que me planteé algo vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos, es un tema vedado”, aseguró.

AMLO ha revelado que al término de su sexenio se irá a vivir a su rancho La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas, donde se dedicará a escribir su último libro sobre política, dirigido a los jóvenes, “para que conozcan sobre este noble oficio”.