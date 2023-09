¿Qué hará AMLO al terminar su sexenio? Este es su plan de retiro

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles que el 1 de octubre de 2024 se retirará de la política y no volverá a ocupar un cargo público, ni en México ni en el extranjero.

Esto, después de que rechazara tajantemente la iniciativa de un senador de Morena, que plantea que los expresidentes ocupen un escaño en el Senado de la República tras su mandato, sin necesidad de ser electos en las urnas.

“¡Zafo! A mí que no me metan en eso. Yo ya lo he dicho, soy un hombre de palabra, a mí me queda un año y 10 días y entrego la banda presidencia y me jubilo”, sentenció AMLO durante su conferencia de prensa matutina.

“No acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero. No voy a participar en ningún evento -ni académico ni político- y no volveré a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar mi Twitter y mi Facebook, no voy a recibir a nadie que me planteé algo vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos, es un tema vedado. Yo ya estoy chocheando”.

¿A qué se dedicará AMLO tras jubilarse?

AMLO ha dicho que al terminar su sexenio se irá a ‘La Chingada’, como se llama su racho ubicado en Palenque, Chiapas.

En ese lugar, se dedicará a escribir su último libro sobre política, dedicado a los jóvenes, “para que conozcan sobre este noble oficio”.

“Yo me voy a Palenque terminando, yo me jubilo. En septiembre del año próximo me retiro por completo de la actividad política y ya no asisto a nada, ni a conferencias, ni a dar consejos, ni a ningún seminario, y mucho menos acepto cargos, nada, nada”, dijo en julio pasado.

“El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista”, detalló el mandatario.

El actual jefe del Ejecutivo también dijo que podrá “estar viendo, mirando y admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma.

AMLO también ha dicho que se dedicará a ver y jugar béisbol, su deporte favorito.