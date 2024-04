AMLO se despide de banqueros en su última Convención Bancaria: ‘Yo ya me voy a Palenque’

Al cierre de la edición 87 de la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se despidió de los banqueros al clausurar por última vez este evento como mandatario.

“Les agradezco mucho, yo ya me voy a Palenque. Me han tratado muy bien y han sido correspondidos. He cumplido con los compromisos desde el principio de mi gobierno”, le dijo el mandatario, quien fue interrumpido con un fuerte aplauso del auditorio.

AMLO destaca empleo, remesas y fortalecimiento del peso

Durante el último encuentro de su sexenio con banqueros de México, López Obrador destacó las cifras económicas de su Gobierno, entre ellas el récord de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al igual que el fortalecimiento del peso durante su administración.

“México se sitúa como uno de los países del mundo con menos desempleo. Casi estamos con empleo pleno”, destacó al mencionar que el país se ubica en un 2.6 por ciento de desempleo, posicionándose en los últimos lugares en comparación con otros países.

De igual forma, resaltó que el salario promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS es de 17 mil 554 pesos.

Sobre el desempeño del peso, reiteró que este fenómeno no se había visto en mucho tiempo: “Si vemos el comportamiento de nuestra moneda con relación al dólar y otras monedas del mundo, el peso se ha fortalecido”, aseguró.

El presidente @lopezobrador_ informó que en su sexenio se logró mantener controlada la deuda. #ConvenciónBancaria2024 pic.twitter.com/qyjXeEVGgI — EF_Economia (@EF_Economia) April 20, 2024

En cuanto a las remesas, López Obrador calificó este indicador como una ‘bendición’, pues afirmó que estos recursos ayudan a reactivar la economía y mantienen fortalecido al mercado interno.

“Ese dinero llega a 10 millones de familias en el país y llega a la gente más pobre que vive en comunidades apartadas, marginadas. Esto nos ayudó muchísimo, sobretodo durante la pandemia. Con estas remesas enviadas por nuestras paisanas, paisanos que son héroes y heroínas”, señaló.

Respecto a la inversión extranjera directa, afirmó que también se tienen cifras récord de la inversión foránea que ha llegado a nuestro país: “También es un dato sin precedente”, aseguró. De igual modo, destacó que México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China y a Canadá.

“Cuando llegamos al gobierno, China era el primer socio comercial de EU, después fue desplazado por Canadá, nosotros subimos al segundo y ahora estamos en el primer sitio. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto nos debe de llevar a pensar que es muy importante la integración económica, el tratado comercial. Nos necesitamos mutuamente. Va a seguir llegando inversión extranjera, va a seguir integrándose nuestra economía con la economía de nuestro vecino del norte. Esto es histórico”, recalcó.