Caso Ayotzinapa: Esto sabemos del informe personal de AMLO para padres de normalistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este lunes que próximamente entregará un informe privado para las familias de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Guerrero, a 10 años del caso.

En su conferencia matutina de este 24 de junio, AMLO dijo que entregará un reporte personal sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes dirigido a las familias, cuyo caso se comprometió a resolver antes de que terminara su Gobierno.

“Me faltan tres meses (de Gobierno). Voy a presentar este informe el día 3 (de julio), ya lo estoy trabajando, y otro, y posiblemente otro, antes de irme”, apuntó.

“Y si tenemos la mala suerte de no encontrar a los jóvenes, dos cosas, incluso ya me lo pidieron los padres y sus representantes: Que se dé una reunión conjunta con la presidenta electa para darle continuidad. Y, lo segundo, también para tranquilidad de los padres y de todos, este es un expediente abierto, no se puede cerrar, y se va a seguir la investigación”, puntualizó al respecto del caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno, creada por el propio López Obrador cuando llegó a la Presidencia, concluyó en agosto de 2022 que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron grupos criminales en colusión con autoridades de todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, desde ese momento, el presidente ha defendido una y otra vez al Ejército, algo que ha creado tensión con las familia. La propia Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) ha informado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sabía lo que ocurría en tiempo real con los jóvenes en septiembre de 2024. También se ha reclamado que el Ejército no ha entregado todas las pruebas y documentos con los que cuenta que podrían resolver el caso.

Al respecto de eso, AMLO dijo este lunes que no hay nada qué ocultar.

“Y si se demuestra que, en efecto, fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa; pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, así, y le he buscado por todo y tengo toda la información, soy el presidente de México (…) Y algo que es muy importante, que no se nos debe olvidar, porque es lo más importante: encontrar a los jóvenes, encontrarlos, eso no paramos”, acotó.

Recordó que se han usado varias estrategias, entre ellas ofrecer seguridad, recompensas y amnistía para las personas que cuenten con información verídica sobre el caso y puedan cooperar en la investigación.

Asimismo, López Obrador defendió que la Sedena “es la mejor institución que tiene el Estado mexicano el día de hoy” y reiteró que hay un interés por afectar al Ejército sin pruebas, sin dar más detalles al respecto.

Con información de EFE.