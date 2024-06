AMLO rechaza sabotaje a Latinus: ¿Qué dijo sobre la investigación de la UIF a Loret de Mola?

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una persecución en contra de Carlos Loret de Mola y de Latinus, luego de que el fin de semana se diera a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las cuentas del periodista.

En su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 24 de junio, López Obrador aseguró que estas afirmaciones no son ciertas.

“Es falso, nosotros no perseguimos a nadie. Cómo voy a andar, yo pidiendo a la UIF, a Pablo Gómez, que se investigue a Loret de Mola. Si, además, es casi del dominio público que se trata de un periodista muy rico”, agregó.

AMLO explicó que la UIF realiza investigaciones de cuentas que le parecen sospechosas, pero no detalló los motivos. “Nosotros no investigamos a nadie, no hay censura para nadie. Que no nos agarre de pretexto”, dijo el presidente.

¿Qué sabemos sobre la investigación de la UIF contra Carlos Loret de Mola y Latinus?

El pasado sábado se dio a conocer que desde hace meses la UIF investiga a Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo y Latinus, medio en donde ambos colaboran, de acuerdo con la columna que publicó la periodista Peniley Ramírez en el periódico Reforma.

“El 8 de febrero, la UIF envió oficios a todas las casas de bolsa, de cambio, bancos y sociedades financieras. Solicitaban información sobre Loret, su esposa, Berenice Yaber, y Trujillo”, dice Peniley Ramírez.

La periodista agregó que tiene copia de dichos oficios en los cuales, esas tres personas aparecen como “investigados”. A partir de dichos documentos, los bancos debían responder si tenían cuentas bancarias y los saldos en ellas, además de entregar copias de cualquier contrato de crédito o préstamo, sus estados de cuenta mensuales y de los documentos recabados para abrir cuentas, así como transferencias internacionales, en caso de que se hayan realizado.

Cuatro meses después, la UIF giró otros dos oficios ahora para investigar todo lo relacionado con Latinus, sobre dos empresas que son Latinus Media Radio y Latinus Media MX.

A través de sus redes sociales, Carlos Loret de Mola calificó dicha investigación de la UIF como una ‘bajeza’ y ‘cobardía’. Además, cuestionó hasta dónde quiere llegar el Gobierno para callar a los periodistas.

“En vez de investigar sus propios escándalos de corrupción, el gobierno usa de nuevo las instituciones del Estado para vengarse de los periodistas que documentamos esa corrupción. Quiere acabar con Latinus. Quiere acabar con nosotros. En cualquier país respetuoso de las libertades esto sería inadmisible, impensable, escandaloso”, publicó Loret en ‘X’, antes Twitter.