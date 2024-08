AMLO ya tiene plan para su jubilación: ¿Qué hará desde el 1 de octubre cuando inicie el sexenio de Sheinbaum?

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador está a semanas de terminar. Como lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras, AMLO tiene claro desde hace tiempo qué hará cuando finalice su mandato y le entregue la Banda Presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Desde hace meses, López Obrador confirmó que al concluir su gestión se alejará por completo de la vida pública e incluso, dijo, cerrará todas sus redes sociales.

“¡Zafo! Ya lo he dicho y lo repito, yo entrego la Banda Presidencial y me jubilo”, sentenció AMLO en una de sus conferencias matutinas.

¿A dónde se irá AMLO tras dejar la Presidencia?

AMLO ya decidió que se irá a vivir a su quinta en Palenque, Chiapas, donde no se reunirá con nadie, según ha dicho. “No voy a recibir a nadie que me planteé algo vinculado a la política. Se lo he dicho hasta a mis hijos, es un tema vedado. Yo ya estoy chocheando”.

AMLO ha reiterado que pasará su jubilaciónen su finca de Palenque, alejado de la política. (Presidencia)

Con el retiro de AMLO, su rutina será muy diferente en su finca. De acuerdo con sus declaraciones, el aún mandatario mexicano ya tiene decidido que dedicará la mayor parte del tiempo a escribir, aunque ahora ya no retomará temas políticos ni relacionados con los movimientos que ha encabezado, sino que serán investigaciones históricas.

“El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista”, detalló el mandatario.

El día a día de López Obrador se centrará en levantarse temprano, salir a caminar, escribir durante dos horas, hacer una pausa y luego retomar, por lo que, adelantó que tendrá tiempo para “admirar las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma”.

Además de caminar en su quinta, AMLO no descuidará el béisbol, su deporte favorito, por lo que dedicará tiempo para practicarlo y ver los juegos.

amlo béisbol Andrés Manuel López Obradores aficionado al beisbol. (Presidencia)

¿Cómo es ‘La Chingada’, la finca de AMLO en Palenque?

En una de sus conferencias ‘mañaneras’, el presidente López Obrador ‘presumió’ cómo es su finca en Palenque, que tiene el peculiar nombre de ‘La Chingada’, y toda la riqueza natural que hay.

“No es un rancho, es una quinta. Tengo 15 mil metros cuadrados, es una hectárea y media que me dejó mi familia, mis padres. Mi madre hizo la casa, sembró los árboles, que ya son grandes. Yo he sembrado; ya no tengo dónde sembrar porque es poco el espacio y porque los árboles van creciendo y ya no permiten que entre el sol para que crezcan otros”, explicó.

López Obrador agregó que el terreno está rodeado de árboles tropicales como ceibas de 80 a 100 años. Este es considerado el árbol sagrado de los mayas, “significaba el sostén del cielo y la fertilidad del suelo”, explicó.

Otros árboles que hay en Palenque son caobas, cedros, árboles flor como flamboyanes, guayacanes, maculises y árboles de copas altas.

«Cedro y caoba

viven pareja del paraíso

cuya manzana mi sangre moja.

Al pie del cedro,

húmedo aroma.

Por su paloma

torcaz y cielo, subió una rama

sonoramente dodecaedro».



Carlos Pellicerhttps://t.co/gpRxYQIB26 pic.twitter.com/KIupFYrpH4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2021

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO?

En sexenios anteriores, el mandato de los presidentes terminaba el 1 de diciembre, pero ahora será más corto. López Obrador dejará de ser el jefe del Ejecutivo a partir del próximo martes 1 de octubre, cuando la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asuma funciones.

La razón de este cambio se debe a una reforma que modificó la fecha en la que un mandatario mexicano termina su gobierno, por lo que se adelantó del 1 de diciembre al 1 de octubre. En febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la actualización fue en el artículo 83 de la Constitución, el cual establece:

El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Con este cambio, además, se suma un nuevo ‘puente’ o día feriado debido a que por el inicio del nuevo Gobierno, el próximo 1 de octubre es considerado inhábil según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿De qué vivirá AMLO cuando se jubile?

Una de sus principales fuentes de ingreso será la pensión que tiene como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), la cual es de entre 25 y 30 mil pesos mensuales, debido a que comenzó sus cotizaciones en 1977.

En junio, el mandatario también explicó que ya comenzó con la gestión de sus recursos debido al poco tiempo que le queda antes de entregar la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum.

López Obrador agregó que otra fuente de ingresos serán las regalías por sus libros, las cuales estarán destinadas a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto.

No hay que dejar de hablarle a los jóvenes. A ellas y ellos está dedicado este último libro, '¡Gracias!' pic.twitter.com/XxvBdsun2J — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 8, 2024

Además, AMLO dejó claro que no recibirá pensión como expresidente, pero sí cobrará su Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, la cual le corresponde por tener 70 años. “Considero que con la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque, porque ahí no se gasta mucho”, aclaró en una de sus conferencias.