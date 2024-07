¿AMLO se va a aburrir en Palenque? Mexicanos no creen que se retire de la política, según Encuesta EF

Luego del triunfo electoral de la excandidata presidencial Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que una vez que haya entregado el gobierno a su sucesora se irá a Palenque, Chiapas.

En repetidas ocasiones, AMLO ha explicado que después del 1 de octubre no volverá a ocupar un cargo público, ni en México ni en el extranjero, incluso prometió alejarse de las cámaras para descansar en su rancho.

Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de El Financiero, lanzada este lunes 1 de junio, los mexicanos no creen que López Obrador se retire de la política.

¿AMLO se alejará de la política tras terminar su sexenio? Esto piensan los mexicanos

Según la encuesta de El Financiero, el dato se vuelve importante debido a que las opiniones se dividieron: 45 por ciento de los mexicanos cree que se va a retirar, mientras que una mayoría de 52 por ciento cree que va a seguir activo.

Retiro político

En tanto, un tres por ciento de la población no esta seguro.

Según el mandatario, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional descartó que después de dejar la presidencia vaya a participar en algún evento académico o político así como emitir su opinión a través de sus redes sociales.

“No acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero. No voy a participar en ningún evento -ni académico ni político- y no volveré a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar mi Twitter y mi Facebook, no voy a recibir a nadie que me planteé algo vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos, es un tema vedado. Yo ya estoy chocheando” comentó.

¿A donde se irá AMLO terminando su sexenio?

El dirigente tabasqueño afirmó que al terminar su sexenio se irá a ‘La Chingada’, como se llama su racho ubicado en Palenque.

“Yo me voy a Palenque terminando, yo me jubilo. En septiembre me retiro por completo de la actividad política y ya no asisto a nada, ni a conferencias, ni a dar consejos, ni a ningún seminario, y mucho menos acepto cargos, nada, nada”, dijo.

Lugar en donde se aclaró que se dedicará a escribir su último libro sobre política, dedicado a los jóvenes, “para que conozcan sobre este noble oficio”.

En este sentido, añadió que también podrá “estar viendo, mirando y admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma. Además de dedicarse a ver y jugar béisbol, el cual su deporte favorito.