¿Por qué AMLO viajará ’solito’ a Palenque tras su retiro y su familia se quedará en la CDMX?

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador está muy cerca de concluir y sus planes para mudarse a Palenque, Chiapas, se mantienen vigentes, pero este cambio de residencia lo realizará sin la compañía de su familia.

¿La razón? La separación de AMLO y su familia ocurrirá por motivos académicos, debido a que su hijo Jesús terminará de cursar el nivel medio superior y comenzará a estudiar la universidad en la Ciudad de México. Mientras que su esposa Beatriz se quedará para trabajar como investigadora y atender las responsabilidades familiares.

“Lo que pasa es que yo me voy a Palenque (Chiapas), Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos también me van a venir a visitar”, dijo en la mañanera del miércoles 3 de julio.

AMLO indicó que su familia acudirá a visitarlo en Palenque y él también viajará a la CDMX, pero no planea trasladarse en vuelos comerciales sino que lo haría en auto por carretera.

“No, no, no, no, porque no quiero que me tomen fotos. Estoy acostumbrado a evadir el acoso”, respondió al cuestionamiento realizado por una reportera en la mañanera

“Voy a procurar viajar por carretera, voy a visitar, y no voy a estar saliendo porque voy a tener mucho trabajo, es un trabajo de investigación”, añadió.

¿Se divorciarán AMLO y Beatriz?

El mandatario aprovechó la oportunidad para desmentir que los rumores del divorcio con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, es decir que el matrimonio se mantendrá vigente a distancia.

“Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto”, mencionó.

¿AMLO planea renunciar a Morena?

Al ser cuestionado sobre si se distanciará de Claudia Sheinbaum, virtual candidata electa, al momento de asumir la titularidad de la presidencia de México, López Obrador indicó que esa idea proviene de sus adversarios y aprovechó para recordar que el pueblo de México le dio la oportunidad de convertirse en la próxima titular del Ejecutivo.

“Ni yo soy cacique ni ella es pelele, somos compañeros y coincidimos porque defendemos la Transformación que hemos iniciado millones de mexicanos”, mencionó el mandatario.

El presidente AMLO adelantó que la ceremonia de entrega de la banda presidencial se realizará con ‘mucha dignidad’ el próximo 1 de octubre, por lo que a partir de esa fecha comenzará su jubilación y ya no formará parte del partido Morena ya que se alejará totalmente de la vida política.