Morena, con cinco cómplices electorales, se roba el Congreso de la CDMX

Por lo que todos los amagos que los morenos y rémoras habían hecho en la CDMX y la oposición se los paró, como la ley Sheinbaum, los cambios ilegales del uso de suelo, el tarifazo al agua, etcétera, serán realidad.

Pues, tal cual se los informé en la columna del 12 de junio de 2024, Fraude a la ley, el Instituto Electoral de la CDMX (IECD), el árbitro capitalino, decidió y avaló ilegalmente…

Con la complicidad de cinco de los siete consejeros, quitarle a la oposición siete diputados pluris y dárselos a Morena y sus rémoras del PT y del Verde.

Con lo cual, y de manera gandalla, como son, se quedarían con 43 escaños, a uno de la mayoría calificada en el Congreso de la CDMX. Y no es lo mismo comprar, extorsionar o perseguir a un legislador que a ocho, para tener mayoría calificada.

Siendo aún más específica, el IECD, burlándose de la voluntad de los ciudadanos, le dio una sobrerrepresentación ilegal de 20% a Morena, Verde y PT.

O sea, la ciudadanía les dio 48% y el árbitro les dio 65%. ¡Quihúboles!

¿Ya no hay nada qué hacer?

Esperar a que el Tribunal Electoral de la CDMX anule esta chicanada y respete la ley electoral, tras la impugnación que hicieron los partidos de oposición y varios ciudadanos representados por Vero Juárez y el abogado Alejandro Valenzuela.

Y aunque no están para saberlo, déjenme decirles que el tribunal primero les cerró la puerta cuando acudieron a presentar la demanda. ¡Así como lo están leyendo! Magistrados Armando Ambriz, Juan Carlos Sánchez, María Antonieta González y Osiris Vázquez, ¿algo qué decir?

De izquierda a derecha, María Antonieta González, Osiris Vázquez, Juan Carlos Sánchez y Armando Ambriz. (Especial)

Finalmente, el tribunal reculó.

El tribunal debe anular el acuerdo del IECM por las irregularidades del proyecto del consejero Bernardo Valle, que encontró respaldo sin chistar por parte de la consejera presidenta capitalina, Patricia Avendaño, y del resto de sus compañeros, como Mauricio Huesca, César Ernesto Ramos y Sonia Pérez, por ser ilegal.

De izquierda a derecha Bernardo Valle, Patricia Avendaño, Mauricio Huesca, Ernesto Ramos y Sonia Pérez. (Especial)

De izquierda a drecha, Carolina del Ángel Cruz y Erika Estrada. (Especial)

Las valientes Erika Estrada y Carolina del Ángel Cruz, las únicas consejeras con ética, quienes a diario han sido acosadas y amenazadas por el porro de Martí Batres. Consejeras, no están solas.

Ojo, la ley no prevé que, al momento de la sesión de asignación de diputados, un diputado que fue siglado por un partido, en este caso por Morena, meta un documento y diga ‘ah, sí, fíjate que yo no voy por Morena, esa sigla es mentira, yo la verdad estoy en el PT o Verde’ y que el Instituto Electoral de la CDMX diga ‘claro, no te preocupes, ahorita lo arreglo’.

De pena ajena la abyección de Patricia Avendaño, Mauricio Huesca, César Ernesto Ramos y Sonia Pérez.

Entre los pluris beneficiados están Valentina Batres, el hijo de Pedro Haces y el de Víctor Hugo Lobo. ¡Qué chulada!

Ah, y no es por echarle más limón a la herida, pero Gerardo Villanueva, candidato ganador por Morena en Coyoacán, no podría ser pluri verde porque fue por la reelección como morenista.

Por no dejar, déjenme decirles que el PAN en la CDMX pasó:

-2018-2024: una alcaldía, 13 puntos y un distrito federal, así como dos distritos locales y 11 diputados locales.

-2024-2030: comienza con cinco alcaldías, 26 puntos, tres distritos federales, siete distritos locales (seis más el migrante) y 18 diputados locales.

Confiemos en el tribunal, pero no olvidemos que, de entrada, había cerrado la puerta para recibir las denuncias. Si traicionan la ley, aún queda la sala regional y después la sala federal.

No agua para los chinos

En la mañanera del jueves 27 de julio, AMLO giró instrucciones para que María Luisa Albores, de Semarnat, y Germán Martínez, de Conagua, se reunieran con una representación de los afectados por el agandalle del agua que traen los chinos de Time Ceramics y los cerveceros de Grupo Modelo en el valle de Apan, en Hidalgo. La reunión se dio el lunes 1 de julio, a las 11 am en Semarnat. Los afectados entregaron una carta dirigida al Presidente, en la que revelan que Time Ceramics, en conjunto con Grupo Modelo y el gobierno de Julio Menchaca, pretenden privatizar el agua del valle de Apan, construyendo un acueducto de 25 kilómetros, mientras las comunidades se mueren de sed.

Hasta Menchaca le va a meter dinero público para hacer “la mala obra”.

Y cómo dejarles de contar que del gobierno de Hidalgo mandaron a una funcionaria de muy bajo nivel porque Carlos Henkel, secretario de Economía, no quiso poner su cara para el evidente regaño por el huachicoleo oficial.

Pero quien debe estar furioso es AMLO, pues Time Ceramics ayer comenzó operaciones con pipas de agua.

Continuará…