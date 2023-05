AMLO defiende sus cobros de Pensión del Bienestar: ‘No recibiré pensión de expresidente’

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que, como millones de personas adultas mayores en México, recibe la Pensión para el Bienestar.

“Para aclarar porque se dio a conocer mi manifestación de bienes y de inmediato salió que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto ya la recibo porque ya me corresponde”, dijo en su conferencia ‘mañanera’.

El mandatario defendió recibir el apoyo porque, explicó, es un reflejo de las políticas del Estado de Bienestar impuestas durante su administración, donde todas las y los mexicanos deben de esta protegidos “desde la cuna hasta la tumba”.

“Se haya trabajado en una empresa o no, sea pobre o sea rico, es un derecho. Pues lo mismo es del derecho a la Pensión (del Bienestar), es a todos”, apuntó.

López Obrador abundó que la Pensión para el Bienestar representa una forma de “recompensar” a millones de mexicanos por sus contribuciones al desarrollo de México, independientemente de si necesitan los 4 mil 800 pesos entregados cada bimestre o no.

“Yo no puedo decir ‘no lo recibo’. Yo sí, a mí me va a ayudar porque no voy a recibir pensión del Gobierno como recibían los anteriores presidentes”, justificó el mandatario.

¿Y por qué AMLO no tendrá pensión como exmandatario?

Cumpliendo una de sus promesas de campaña, el presidente López Obrador promovió la cancelación de la pensión a los expresidentes de México.

Fue en 2018 cuando el Congreso aprobó reformas (promovidas por el mandatario) a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En su artículo 10, la ley dice:

No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

¿De cuánto es la Pensión del Bienestar en 2023?

Las más de 8 millones de personas beneficiarias reciben 4 mil 800 pesos por bimestre, explica la Secretaría del Bienestar.

Este apoyo, así como el dado a estudiantes y a personas con discapacidad, fue incluido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, deberá ser dado en las próximas administraciones independientemente de qué partido se encuentre en el poder.

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, dijo que la meta es que el apoyo para las personas adultas mayores llegue a 6 mil pesos en 2024, último año de la presente administración.