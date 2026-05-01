Rubén Rocha pide licencia como gobernador de Sinaloa: ‘Tengo la conciencia tranquila’

La acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios no debe leerse como una sentencia anticipada.

Dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia al cargo la noche de este viernes 1 de mayo.

“Tengo la conciencia tranquila. Lo digo clara y contundentemente: Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, afirmó en mensaje a medios.

La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya ocurre horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) exigió pruebas a Estados Unidos sobre las acusaciones en contra del gobernador emanado de las filas de Morena.

De acuerdo con Rocha Moya, la licencia al cargo de gobernador de Sinaloa tiene el objetivo de no entorpecer las investigaciones de la FGR.

¿Qué dijo Rubén Rocha Moya sobre su solicitud de licencia como gobernador de Sinaloa?

El aún gobernador de Sinaloa emitió un mensaje en el que reveló la petición de licencia y subrayó que tiene “la conciencia tranquila”.

“Informó al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador”, apuntó.

De acuerdo con Rubén Rocha Moya, su licencia como gobernador estará activa “mientras dure la investigación (de la FGR) y lo hago desde mi profunda convicción republicana".

“A mi pueblo y a mi familia, los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Eso lo puedo decir con firmeza en el momento en que las instituciones de nuestro país lo requieran”, aseguró Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el político de Morena, uno de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, las acusaciones de Estados Unidos en su contra tienen fines políticos.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”, afirmó.

En su mensaje, Rubén Rocha Moya señaló que “México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo”.

¿Quién queda al frente del Gobierno de Sinaloa tras la licencia de Rubén Rocha?

De acuerdo con la Constitución de Sinaloa, en caso de que el o la gobernadora pida una licencia temporal al cargo, el encargado del despacho el Secretario General de Gobierno quedará al frente de la administración estatal.

Ese puesto es ocupado actualmente por la funcionaria Yeraldine Bonilla, pero pedirá licencia debido a que está embarazada. Por ello, el Congreso de Sinaloa convocó a reunión extraordinaria mañana sábado 2 de mayo a las 8:00 horas, tiempo local, en la que se prevé se elija al gobernador o gobernadora temporal de Sinaloa.

Alcalde de Culiacán también solicita licencia al cargo

El gobernador de Sinaloa no fue el único que tomó la decisiones de separarse de manera temporal del cargo. El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, también solicitó licencia.

La licencia del alcalde de Culiacán ocurrió la noche de este 1 de mayo. El Cabildo del Ayuntamiento convocó a una sesión extraordinaria para abordar la solicitud del funncionario.

De acuerdo con el orden del día de la sesión, los integrantes del Cabildo discutieron la licencia del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, por un periodo mayor a 10 días.

En su lugar, el Cabildo de Culiacán tomó protesta a la sindica Ana Miriam Ramos Villarreal.

Juan de Dios Gámez Mendivil es uno de los funcionarios señalados por el Departamento d Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con la facción de Los Chapitos, integrada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.