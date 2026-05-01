Rosario Robles pide a Sheinbaum ‘entregar’ a Rubén Rocha a EU: ‘Se exige liderazgo, no evasión’

Robles sentenció que la soberanía no es discurso, es enfrentar al crimen y que en tiempos de crisis, se exige liderazgo, no evasión. (Cuartoscuro).

Luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fue señalado por Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, Rosario Robles pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que lo entregue.

En un video publicado en la red social X, Robles señaló que si el gobierno se niega a entregar a Rocha, las consecuencias serán para nuestro país.

“Si México se niega a entregar a Rubén Rocha Moya ante la acusación de Estados Unidos, las consecuencias no son personales: son para el país”, dijo.

La exsecretario de Desarrollo Social en el sexenido de Enrique Peña Nieto también sentenció que la soberanía no es discurso, es enfrentar al crimen y que en tiempos de crisis, se exige liderazgo, no evasión.

“Envolvernos en la bandera de soberanía ya no es suficiente este discurso propagandístico porque soberanía es defendernos de ese yugo del crimen organizado y romper ese pacto criminal, eso sí es”, destacó Robles.

Además, señaló que el jueves 30 de abril, en su conferencia matutina la presidenta Sheinbaum ‘celebró a los niños’.

“Me parece todavía peor que en lugar de asumirte como un estadista de las y los mexicanos, salgas bailando con los niños en un momento de crisis brutal como es este”, finalizó.

¿De qué se le acusa a Rubén Rocha?

Fue el miércoles 29 de abril cuando Estados Unidos señaló en un comunicado a Rubén Rocha y otros nueve funcionarios de nexos con el narcotráfico.

El Departamento de Justicia de EU detalló que el morenista está asociado con el Cártel de Sinaloa y de delitos como tráfico de drogas.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla", apuntó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

El Cártel de Sinaloa fue designado como grupo terrorista por autoridades de EU en 2025, al igual que otros cárteles mexicanos.

Los implicados con el Cártel de Sinaloa, según EU son: