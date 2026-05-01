‘El pronóstico no es bueno’: ¿Las tormentas eléctricas afectarán al Gran Premio de Miami 2026?

El Gran Premio de Miami se realiza del 1 de mayo al 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. (Foto: Unsplash/ Cadillac F1 Team)

¡A preparar los neumáticos intermedios y full wet! El pronóstico del tiempo para este fin de semana ha generado dudas sobre el desarrollo del Gran Premio de Miami 2026, ya que se esperan tormentas eléctricas.

La carrera, que se realiza en el Autódromo Internacional de Miami, es una de las más esperadas, debido a que la Fórmula 1 tuvo un parón a causa de la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Además, las actividades en la pista son mucho más emocionantes que en cualquier otro fin de semana, ya que se realiza la segunda sprint de la temporada 2026 de la F1; sin embargo, las autoridades estadounidenses son muy estrictas ante las tormentas eléctricas.

La Fórmula 1 hace un parón obligado de más de un mes; regresan en el Gran Premio de Miami. (Cortesía X @F1)

¿Qué dijo la FIA sobre las tormentas eléctricas en el GP de Miami?

Durante la conferencia de prensa que se realizó con motivo del Gran Premio de este fin de semana, el mexicano Sergio Pérez compartió que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se encuentra analizando la situación.

“Creo que hay una reunión más tarde con la FIA para revisar el escenario para el domingo, porque aparentemente (el pronóstico) no es bueno; entonces veremos si habrá algún cambio en el horario para el fin de semana”, comentó.

Horas después, un portavoz de la FIA compartió con el portal especializado en deporte motor Motorsport que están “siguiendo de cerca el pronóstico del tiempo para este fin de semana”.

AccuWeather, empresa dedicada al pronóstico del tiempo, indica que el viernes y sábado se registrará una temperatura cálida, pero para el domingo la situación cambia, con una alta posibilidad de tormentas.

“Habrá tormentas eléctricas en la zona desde mañana a última hora de la noche hasta el domingo por la tarde/noche”, explica. La probabilidad de precipitaciones es del 97 por ciento.

¿Las tormentas eléctricas podrían suspender el GP de Miami?

La normativa de Estados Unidos indica que, si durante un evento al aire libre se presenta una tormenta eléctrica, las actividades se deben suspender y las personas deben buscar refugio.

A pesar de ello, la FIA explica que tiene la situación bajo control, ya que hay un plan de contingencia listo para utilizarse en caso de tormentas eléctricas, el cual se activará “si es necesario para minimizar la interrupción del programa en pista”.

Sergio Perez a bordo de su monoplaza de la escudería Cadillac Formula 1 Team Car. (Foto: Cadillac F1Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Motorsport indica que los aficionados podrían refugiarse en las instalaciones del Hard Rock Stadium, mientras que los pilotos y sus equipos lo harían en los garajes, por lo que señala que, en todo caso, una bandera roja es más probable que una cancelación total.

Cabe señalar que, tal como indicó ‘Checo’ Pérez, otra alternativa sería hacer un ajuste en los horarios del Gran Premio de Miami 2026, tal como sucedió durante el Gran Premio de Brasil de 2024.

En aquel momento, la clasificación se reprogramó para la mañana del domingo, por lo que la carrera también tuvo un cambio de horario, pero no sufrió cancelaciones. Por lo cual, algo similar podría suceder este fin de semana en caso de ser necesario.

Gran Premio de Miami 2026: ¿Cuándo y dónde ver a ‘Checo’ Pérez?

Dado que hasta este momento la FIA no ha anunciado ningún cambio a causa del clima, las actividades del GP de Miami 2026 se mantienen según lo planeado e incluso ya comenzaron este viernes con la primera práctica libre, que dominó Charles Leclerc.

Al ser un fin de semana con sprint, la qualy para la carrera corta también se realiza este 1 de mayo. Aquí te dejamos todos los horarios del fin de semana para que puedas seguir todas las actividades.

Tanto las qualys como la sprint y la carrera del domingo se pueden ver a través de Sky Sports F1 y F1 TV, en las cuales se tiene acceso a transmisiones en vivo y análisis en tiempo real.