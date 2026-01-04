‘Checo’ detalla conversación de despedida con Horner: ‘Le pregunté ¿qué vas a hacer cuando Liam no funcione?’

'Checo' Pérez contó detalles de la última conversación que tuvo con Christian Horner en Red Bull. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Sergio ‘Checo’ Pérez está a punto de regresar con Cadillac a la Fórmula 1, pero hubo una vez en que se despidió del ‘Gran Circo’ luego de una temporada complicada con Red Bull y antes de su salida tuvo una charla con Christian Horner.

El piloto mexicano reveló detalles de esta conversación con Christian Horner, cuando era jefe de Red Bull, en una entrevista con Oso Trava publicada este 4 de enero de 2026.

En la plática entre ‘Checo’ Pérez y Christian Horner mencionaron a Liam Lawson y su futuro, también de Yuki Tsunoda, quien finalmente tomó el asiento del ‘Toro rojo’ y otros temas.

'Checo' Pérez regresa a la F1 en 2026 con Cadillac. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué platicaron Christian Horner y ‘Checo’ Pérez cuando el mexicano se fue de Red Bull?

El actual piloto de la escudería Cadillac se fue de Red Bull en 2024, un día que llegó a las instalaciones con un suéter navideño y regaló tequila a los trabajadores en Milton Keynes, según la temporada 7 de F1: Drive to survive.

Ahora, en la entrevista para Oso Trava, reveló detalles de la conversación que tuvo con Horner el día en que rescindieron su contrato.

“En mi despedida con Christian le dije ‘oye, ¿y qué vas a hacer cuando no funcione con Liam Lawson?’ Me contestó ‘no, pues está Yuki’, ‘y cuándo no funcione con Yiku, no importa, tenemos muchos pilotos, pues los vas a usar a todos", me dijo ‘sí, ya sé’“.

De acuerdo con ‘Checo’ Pérez, su salida de la Fórmula 1 en ese momento fue una buena decisión, especialmente porque no “le debía nada” a Red Bull.

“Cuando pasó mi despedida, obviamente me sentía triste, pero en el fondo sabía que era lo mejor, estaba en paz conmigo y con mi team, yo fui muy agradecido y eso se traduce en que tengo una muy buena relación con todos”.

El actual compañero de Valtteri Bottas en Cadillac tenía conocimiento del final de su relación laboral con la escudería austriaca, pero se adelantaron los planes debido a la presión que tuvo.

“Ya sabía de mi salida, pero fue tanta la presión de los medios y dentro del equipo y por eso fue ese año, él tuvo problemas polémicos, yo era el foco de distracción, nadie hablaba más que de mí, de mi actuación y lo mal que todo salió“, contó en la misma charla para Oso Trava.

Pérez reveló, en una conferencia de prensa, que lo último dicho a Horner fue "Muchas gracias por todo. Y lo siento por el que vaya a llegar aquí, porque le va a costar muchísimo“.

‘Checo’ Pérez cuenta conflictos que tuvo en Red Bull: ‘Ir más rápido o más lento que Max era un problema’

Max Verstappen fue tetracampeón del mundo del ‘Gran circo’ y a pesar de que Lando Norris ganó el campeonato de la F1 en 2025, el piloto neerlandés alcanzó la segunda posición luego de que los integrantes de McLaren le llevaban una ventaja de hasta 100 puntos.

‘Checo’ Pérez, excompañero de Verstappen, elogió la mentalidad y el carácter de ‘Mad Max’: “Es un piloto superfuerte mentalmente, cuenta con una confianza muy grande en él, tiene un talento impresionante, está muy enfocado en las carreras, en ser el mejor piloto y su fuerza empuja también al equipo, es un líder”.

Aunque el mexicano aseguró que en ocasiones era difícil tratar con él, especialmente por su mal genio, pero lograron terminar en paz su vínculo en Red Bull.

“Lo malo es su carácter, cuando las cosas no le gustan es difícil lidiar con eso, se bloquea, pero cuando se sube al coche se transforma en otra persona, todos los problemas que tuvimos lo hablamos y lo dejamos atrás (...) Si iba más lento que Max era un problema, si iba más rápido también lo era, todo en Red Bull ya era un problema”.

Además, contó que ser compañero de Verstappen en Red Bull era el peor trabajo en la F1 “por mucho”, pues el proyecto estaba creado alrededor de él.