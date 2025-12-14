Helmut Marko revela que ataques a ‘Checo’ Pérez fueron por pleito con Horner: ‘Se jugaron juegos sucios’

Helmut Marko deja su puesto como asesor de Red Bull Racing tras más de dos décadas que en los últimos años estuvieron marcados por una guerra de poder en el equipo. En un momento de reconfiguración profunda, el directivo austriaco habló sobre el origen de varias polémicas, entre ellas las declaraciones que lo colocaron como uno de los principales críticos de Sergio ‘Checo’ Pérez.

En un testimonio concedido a De Limburger, Helmut Marko explicó por qué se va de Red Bull y ahondó en las tensiones con el bando de Christian Horner, jefe de equipo despedido el pasado julio y reemplazado desde entonces con Laurent Mekies.

Helmut Marko desconoce comunicado de Red Bull sobre su salida

Un comunicado de Red Bull publicado el pasado 9 de diciembre cita declaraciones de Marko en los cuales expresa: “El hecho de haber perdido por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para mí, personalmente, de poner fin a este capítulo tan largo, intenso y exitoso".

Helmut Marko llevó a Max Verstappen a Red Bull. (AP Foto/Darko Bandic) (Darko Bandic/AP)

Sin embargo, en la entrevista con De Limburger, Helmut desconoció el contenido de ese mensaje oficial: “No he leído ese comunicado de prensa lleno de tonterías. Digamos que en poco tiempo han cambiado muchas cosas en el equipo. Crees que conoces bien a la gente, pero al final resulta que no es así... No, no diré nada más. Y ese quinto título no habría cambiado nada. Para mí, el sueño definitivo era conseguir cinco seguidos con Verstappen, el mejor piloto que hemos tenido nunca. Pero no pudo ser, aunque tenía muchas esperanzas antes de la última carrera".

El austriaco de 82 años adelantó su retiro, pese a tener contrato vigente hasta 2026, sin pensarlo demasiado: “La idea de dejarlo empezó a rondarme la cabeza en Qatar. No soy una persona que dude mucho. Soy bastante decidido en mis decisiones. El jueves antes de la última carrera en el GP de Abu Dhabi, tomé la decisión de que ese sería mi último fin de semana”.

La lucha de poder de Helmut Marko con Christian Horner

El asesor austriaco señaló que el contexto interno había cambiado de forma significativa tras la muerte de Dietrich Mateschitz en 2022. Desde entonces sintió que las dinámicas de poder se modificaron y surgieron fricciones. Uno de los puntos centrales fue la guerra con Christian Horner: “Así es como se ha descrito siempre en los medios de comunicación, pero no fue nada personal”.

Marko recordó que, desde la fundación de Red Bull Racing en 2005, la toma de decisiones estratégicas residía principalmente en Austria, mientras Horner operaba como jefe de equipo en pista. Esa relación se tensó tras el deterioro de la salud de Mateschitz, momento en el que Horner habría buscado respaldo directo del accionista mayoritario Chalerm Yoovidhya.

“Recuerdo una fiesta en 2022 antes del Gran Premio de Austria. Didi (Dietrich) estaba allí, pero no gozaba de buena salud. Christian se acercó a mí y me dijo: ‘No llegará a fin de año’. A partir de ese momento, empezó a acercarse a Chalerm Yoovidhya. Cuando Didi falleció más tarde ese año, hizo todo lo posible por hacerse con el control con el apoyo de Yoovidhya. En nombre de Austria, hice todo lo posible para evitarlo".

El asesor sostuvo que el despido de Horner no fue una victoria personal, sino una medida que consideraron necesaria ante la caída en el rendimiento deportivo, “si lo hubiéramos hecho antes, este año habríamos avanzado más rápido y Max se habría convertido en campeón del mundo. Estoy totalmente convencido de ello".

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, tenía conflictos con Horner. (Foto: AP).

‘Checo’ Pérez y las declaraciones atribuidas a Marko

El mexicano ‘Checo’ Pérez, quien salió de Red Bull tras presiones mediáticas y problemas de rendimiento con el auto, quedó en medio de ese ‘fuego cruzado’ entre Marko y Helmut.

“Esos últimos años con Horner no fueron agradables. Se jugaron juegos sucios. ¿Recuerdas que en la época de Sergio Pérez yo habría dicho que los mexicanos están menos concentrados que los neerlandeses o los alemanes? Eso está fabricado, quizá incluso por ellos. Lo mismo que en 2024 yo habría difundido que el desarrollo de nuestro motor iba retrasado y que por eso perderíamos a Ford como patrocinador. Nunca lo dije, pero Horner quería usar eso para suspenderme. Como Max salió en mi defensa entonces, no ocurrió”.

Helmut Marko se quedó en Red Bull por el respaldo de Max Verstappen, pues destacó que el piloto neerlandés intervino en momentos clave para frenar decisiones que habrían significado su suspensión, particularmente durante la temporada 2024.

Helmut Marko dejará Red Bull a finales de 2025. (Foto: EFE).

La relación entre Marko y Verstappen es cercana. El asesor recordó que fue él quien impulsó el ascenso del neerlandés a Red Bull Racing y que, desde entonces, compartieron algunos de los periodos más exitosos del equipo, incluidos múltiples campeonatos mundiales.

Helmut le avisó al tetracampeón que se iría por una llamada “melancólica”: “Nos dijimos que nunca nos habíamos atrevido a soñar con nuestros logros. Max dijo que nos veríamos pronto. De todos los pilotos, con él he forjado el vínculo más estrecho a lo largo de los años. No necesitamos decir mucho. Unas pocas palabras bastan para comprender los sentimientos del otro. Puedo decir que fue una llamada emotiva, sí”.

La salida de Helmut Marko se da en un contexto de cambios profundos en Red Bull Racing. En los últimos años, el equipo vio partir a figuras clave como Adrian Newey, Jonathan Wheatley y Will Courtenay, además de la falta de un segundo piloto que reemplace a Sergio Pérez.

Marko reconoció que observará la Fórmula 1 desde una posición distinta a partir de la próxima temporada. Aunque admitió que extrañará momentos como las sesiones de calificación y el contacto directo con los pilotos, aseguró que su etapa dentro del paddock llegó a su fin tras más de seis décadas en el automovilismo.