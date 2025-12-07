Hasta ‘Checo’ Pérez aceleró a fondo: Los memes que se subieron al podio tras campeonato de Lando Norris

El campeonato de Lando Norris generó cientos de memes y hasta 'Checo' fue recordado. (Fotos: AP Darko Bandic / IA Gemini).

El que ríe al último... llegó adelante de Yuki Tsunoda. Lando Norris es el campeón de la F1 tras finalizar tercero el Gran Premio de Abu Dhabi, resultado que le permitió conservar los dos puntos de ventaja que tenía sobre Max Verstappen; sin embargo, fueron los memes los que se llevaron el trofeo más grande.

Con 26 años, Norris se transformó en el primer campeón británico desde Lewis Hamilton en 2020, además de convertirse en el undécimo representante del Reino Unido en llevarse el campeonato mundial.

Max Verstappen (Red Bull) ganó la carrera y sumó su octava victoria del año, además de su octava pole position de la temporada; sin embargo, esa demostración no fue suficiente para superar los 423 puntos totales del británico. El neerlandés terminó la temporada con 421 unidades, mientras que Oscar Piastri, segundo en la carrera, completó un muy frustrante campeonato en tercer lugar, al que fue empujado tras las polémicas ‘Papaya rules’.

El final de temporada de F1 encendió reacciones globales, análisis deportivos y también decenas de memes que recordaron a ‘Checo’ Pérez, ‘ministro de defensa’.

Lando Norris celebra su primer título de F1. (EFE/EPA/ALI HAIDER). (ALI HAIDER/EFE)

‘Checo’ Pérez reaparece como ‘ministro de defensa’ en los memes

La ausencia de un “segundo piloto” sólido en Red Bull evocó la ayuda que ‘Checo’ Pérez le dio a Max en Abu Dhabi 2021, cuando contuvo a Hamilton para que ganara el mundial; incluso el tapatío publicó en X un meme de la página F1 Troll donde sale él y se rememora su papel como ‘ministro de defensa’.

La imagen reposteada por el piloto de Cadillac en X retoma la escena de Thanos diciendo “tal vez fue muy duro con él”, a lo que el mexicano respondió: “Tal vez”.

Yuki Tsunoda, quien será reemplazado por Isaak Hadjar en 2026, no pudo contener el avance de Norris durante la carrera. Al británico le bastaba un podio para ser campeón y el japonés solo le dio un pequeño susto a la mitad de la carrera, pero no dio más para detener su camino a las primeras posiciones, además, fue sancionado en tras su breve intento de contención.

Pérez salió de Red Bull en medio de críticas a su desempeño, aunque él insistió varias veces que el problema era el auto.

Desde entonces la escudería de las bebidas energéticas no ha encontrado consistencia con ningún piloto: Liam Lawson solo duró dos carreras en el asiento del mexicano y Yuki no fue renovado como compañero de Max. Ahora es el turno de Isaak Hadjar, ¿será devorado también por Red Bull?

‘Checo’ y Norris tuvieron una relación complicada en 2024, pero el mexicano también le dedicó un mensaje en X: “Bravo Lando. ¡¡Felicidades a ti y a todo el equipo McLaren!! Se lo merecen".

La temporada concluyó con un doble festejo para McLaren, que aseguró el campeonato de constructores desde Singapur y cerró el año con el título de pilotos, aunque los memes fueron los que subieron al podio.

Con información de EFE y AP