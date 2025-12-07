F1 EN VIVO HOY Gran Premio de Abu Dhabi 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la última carrera en Yas Marina?

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean el título de campeón de la Fórmula 1. (Fotos: Shutterstock / EFE).

¡Saca la calculadora! El Mundial de Fórmula 1 2025 llega este domingo a su jornada definitiva en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde tres pilotos tienen posibilidades de coronarse.

Después de una temporada marcada por altibajos, decisiones estratégicas cuestionadas y carreras en las que el liderato cambió de manos en más de una ocasión, Yas Marina vuelve a ser el escenario del desenlace. La lucha se ha apretado al punto en que cualquier resultado dentro del top 5 podría alterar el destino del título.

El panorama se tensó aún más tras lo ocurrido en el Gran Premio de Qatar, donde Max Verstappen ganó y aprovechó la estrategia fallida de McLaren para colocarse en posición de disputar nuevamente el campeonato.

Norris mantiene la cima con 408 unidades, Verstappen lo sigue con 396 y Piastri se mantiene cerca con 392. Hoy hay 25 puntos en juego, con los que se decide si McLaren, campeón de constructores desde Singapur, recupera el título de pilotos perdido desde 2020; si el neerlandés de Red Bull cierra un ciclo de cinco coronas; o si el australiano sorprende con un campeonato histórico.

El GP de Abu Dhabi pone fin a la temporada de F1 el 7 de diciembre de 2025. (Foto: Shutterstock).

Horario en México y canal para ver EN VIVO el GP de Abu Dhabi 2025

La carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 se celebra este domingo 7 de diciembre a las 7:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Las opciones oficiales para seguir la carrera en territorio mexicano son:

Sky Sports México: disponible en televisión de paga a través de Izzi TV y Sky+ .

disponible en televisión de paga a través de y . F1TV: plataforma oficial de la Fórmula 1 con acceso a entrenamientos, clasificación y carrera.

Además, el desarrollo de la competencia puede seguirse minuto a minuto en El Financiero Deportes.

Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi 2025

En la última qualy del calendario 2025 de la Fórmula 1, Max Verstappen marcó el ritmo y se adueñó de la pole en un fin de semana sin margen para errores. Su actuación llega en un momento clave, después de su triunfo en Losail, resultado que recortó de forma considerable la ventaja de Lando Norris y reavivó por completo la lucha por el campeonato.

La sesión clasificatoria avanzó sin incidentes mayores, aunque dejó una sorpresa temprana: la eliminación de Lewis Hamilton en la Q1, luego de un fin de semana complicado tras su accidente en la tercera práctica libre. Con el paso a la Q2, los tiempos comenzaron a caer y Verstappen volvió a colocarse al frente al ser el primero en salir a pista, empujando límites en cada sector.

El desenlace llegó en la Q3, donde la definición se extendió hasta el último instante con todos los pilotos buscando su vuelta ideal. McLaren presionó, pero el neerlandés concretó la vuelta definitiva y aseguró la pole con un registro de 1:22.207, un resultado que mantiene viva su aspiración al quinto título mundial.

Así quedó la parrilla de salida para el Gran Premio de Abu Dhabi:

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racings Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Verstappen, Norris y Piastri: Lo que necesitan para ser campeones de F1

El campeón podría perfilarse desde los primeros instantes de la carrera o en la elección de ventanas para las paradas en boxes. La degradación del compuesto C5, utilizado en Yas Marina, ha sido un factor relevante a lo largo de la temporada y puede influir en las últimas 58 vueltas del año.

No se veía un escenario así de cerrado desde 2010, cuando Yas Marina vio la pelea por el título entre Fernando Alonso (líder del campeonato antes de la carrera), Mark Webber y Sebastian Vettel, quien es día se llevó su cuarto título ese año.

Norris advirtió en conferencia de prensa que no le pedirá a Piastri que le ceda su posición para ayudarlo a ganar el título: “Honestamente, quiero decir, me encantaría, pero no creo que lo pediría porque depende de Oscar si lo permitiría. No creo que necesariamente dependa de mí. Personalmente, creo que lo haría (...) No voy a pedirlo. No quiero pedirlo porque no creo que sea necesariamente una pregunta justa”.

“No es algo que hayamos discutido. Realmente no tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí”, comentó al respecto Piastri. Aunque todo puede pasar con las ‘Papaya Rules’.

Última carrera del año: Así es el circuito de Yas Marina

El Circuito Yas Marina, sede tradicional del cierre de temporada, fue modificado en 2021 para agilizar los adelantamientos. Su extensión actual es de 5,281 km, distribuidos en 16 curvas (nueve a izquierda y siete a derecha) y recorrido en sentido antihorario. La carrera está pactada a 58 vueltas, para completar 306,183 km.

Entre las características más reconocibles del trazado están:

Inicio con luz natural y cierre bajo iluminación artificial.

Velocidad máxima aproximada de 344 km/h .

. Sectores rediseñados para permitir persecución y adelantamientos más consistentes.

En ediciones recientes, este circuito ha sido determinante para Verstappen, quien suma cuatro victorias, solo detrás de Lewis Hamilton. Norris también tiene un antecedente destacado: se llevó el triunfo en 2024.

El GP de Abu Dhabi se disputa a 58 vueltas. (Foto: Shutterstock).

Clasificación del Mundial de Pilotos 2025 al momento

Lando Norris – McLaren – 408 pts

Max Verstappen – Red Bull Racing – 396 pts

Oscar Piastri – McLaren – 392 pts

George Russell – Mercedes – 309 pts

Charles Leclerc – Ferrari – 230 pts

Lewis Hamilton – Ferrari – 152 pts

Kimi Antonelli – Mercedes – 150 pts

Alexander Albon – Williams – 73 pts

Carlos Sainz – Williams – 64 pts

Isack Hadjar – Racing Bulls – 51 pts

Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 49 pts

Fernando Alonso – Aston Martin – 48 pts

Oliver Bearman – Haas – 41 pts

Liam Lawson – Racing Bulls – 38 pts

Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – 33 pts

Esteban Ocon – Haas – 32 pts

Lance Stroll – Aston Martin – 32 pts

Pierre Gasly – Alpine – 22 pts

Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – 19 pts

Franco Colapinto – Alpine – 0 pts

Jack Doohan – Alpine – 0 pts

Con información de EFE y AP.