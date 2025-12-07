¡El rey ha muerto, viva el rey! Verstappen gana el GP de Abu Dhabi, pero Norris se lleva el título de pilotos

¡Lando Norris es campeón del mundo! El título del mundial de Fórmula 1 2025 se decidió este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025, en un cierre que honró cada una de las semanas de tensión acumulada a lo largo del año.

Max Verstappen (Red Bull) ganó la última carrera de la temporada en el circuito de Yas Marina, con Oscar Piastri y Lando Norris detrás, pero el británico de la escudería ‘Papaya’ solo necesitaba un podio para ganar su primera corona y así fue.

Bajo las luces artificiales de Yas Marina, en una carrera que comenzó al atardecer con la presión repartida entre tres contendientes, McLaren cumplió el sueño de recuperar un título de pilotos que se les escapó desde 2020 y Max Verstappen se olvidó de su quinto título.

¿Cómo quedó el GP de Abu Dhabi? Los resultados en Yas Marina

La última carrera había arrancado con un guion abierto: diferencia mínima en puntos, pilotos obligados a perfeccionar cada ventana de pits y un compuesto C5 que, desde el viernes, ya había dado señales de degradación impredecible.

El campeonato realmente podía inclinarse con cualquier resultado dentro del top 5, pero una carrera con pocos riesgos definió a Norris como campeón.

Verstappen partió desde la pole y mantuvo el liderazgo en los primeros giros, aunque en la vuelta 1 Oscar Piastri ya había atacado con decisión para colocarse segundo. McLaren jugó sus primeras cartas temprano, con Norris vigilando cada intento de Charles Leclerc por arrebatarle el podio.

La carrera cambió de tono en la vuelta 24, cuando Verstappen realizó su primera parada en pits y cedió momentáneamente el liderato a Piastri. Fue un breve respiro para McLaren. Sin embargo, la administración del neumático comenzó a inclinar la balanza: Verstappen recuperó ritmo, recortó diferencias y, para la vuelta 41, superó a Piastri sin resistencia.

Así terminó el GP de Abu Dhabi 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas F1 Team) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas F1 Team) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Kimi Antonelli (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Campeonato de F1 2025: Norris gana su primer título de F1

Con solo dos puntos de ventaja, Norris le arrebató a Verstappen su quinta corona de la F1. Piastri tuvo que conformarse con el tercer lugar del mundial tras haber liderado la clasificación en la primera parte de la temporada.

Campeonato de constructores F1 2025

McLaren conquistó el bicampeonato del mundial de constructores desde Singapur y cierra la temporada con una arrolladora ventaja de 369 puntos sobre Mercedes.

Red Bull fue tercero y afrontará la próxima temporada con una nueva alineación de pilotos: después de Singapur anunciaron al novato Isack Hadjar como el compañero de Max Verstappen.