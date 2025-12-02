¡Isack Hadjar sube a Red Bull! Será compañero de Verstappen en 2026: ¿Yuki Tsunoda se va de F1?

Isack Hadjar sube a Red Bull; será compañero de Max Verstappen. Yuki Tsunoda se queda como piloto de pruebas.

Lo que muchos creían, ya es un hecho: la escudería Red Bull anuncia su alineación para la temporada 2026, con el neerlandés Max Verstappen como piloto principal, acompañado del roockie Isack Hadjar. Pero... ¿qué pasará con el japonés Yuki Tsunoda?

A una carrera de que termine la temporada 2025, y a falta de que solo se ocuparan tres asientos en la parrilla de pilotos F1 para 2026, la escudería austriaca dio a conocer que Hadjar, quien actualmente está en Racing Bulls, sube al primer equipo con el tetracampeón del mundo.

“Junto al cuatro veces campeón del mundo Max, Isack formará un dúo listo para afrontar una nueva era en la Fórmula 1 (…) Oracle Red Bull Racing afrontará este nuevo desafío con una mezcla de juventud y experiencia al volante del RB22″, señala el equipo en un comunicado.

¿Por qué Isack Hadjar será nuevo compañero de Max Verstappen?

De acuerdo con Red Bull, el rendimiento del piloto francés dentro de la escudería menor de Red Bull, incluido un podio en el Gran Premio de Países Bajos 2025, fueron clave para determinar que está listo para asumir el papel como compañero de Verstappen.

“Isack, que cumplió 21 años en septiembre, ha estado tremendamente impresionante en su temporada de novato en la Fórmula Uno con Visa Cash App Racing Bulls”, explican.

Laurent Mekies, CEO y director del equipo Oracle Red Bull Racing, mencionó que en su debut como piloto de Fórmula 1, Hadjar demostró cualidades que lo hacen acreedor al asiento del primer equipo.

“Ha demostrado una gran madurez y rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura, requisito fundamental en este deporte. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista!“, señala el director de Red Bull en el mismo comunicado.

Isack Hadjar demostró evolución rápida dentro de Fórmula 1, asegura el director de Red Bull. (EFE)

Isack Hadjar reacciona a su puesto en Red Bull

Antes de hacer oficial la noticia, Isack Hadjar se dijo agradecido por la oportunidad que le están dando dentro de Red Bull, donde el apoyo fue crucial para su crecimiento profesional.

“Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome”.

¿Qué pasará con Yuki Tsunoda tras el anuncio de Red Bull?

Yuki Tsunoda reemplazó a Liam Lawson en el segundo Red Bull después de las dos primeras carreras del año. Sin embargo, después del Gran Premio de Abu Dabi 2025, el nipón cede su lugar a Hadjar.

“La llegada de Isack significa que es hora de que Oracle Red Bull Racing se despida de Yuki Tsunoda. Yuki se unió a la familia Red Bull en 2019 como parte de su equipo Junior y ha estado con nosotros desde entonces”, manifiestan.

Yuki Tsunoda seguirá dentro de Red Bull, aunque como piloto de pruebas y reserva. (ALI HAIDER/EFE)

Sin embargo, Tsunoda seguirá dentro del equipo para el próximo, aunque con un rol diferente al de piloto principal. “Yuki permanecerá dentro de la familia Red Bull y asumirá el rol de piloto de pruebas y reserva de Red Bull para 2026″.