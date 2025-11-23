Desgracia para McLaren en el GP de Las Vegas 2025: Descalifican a Lando Norris y a Oscar Piastri

Lando Norris tiene 24 puntos de ventaja en el campeonato de pilotos de F1 sobre Max Verstappen y Oscar Piastri tras el GP de Las Vegas 2025.

El final del Gran Premio de Las Vegas 2025 fue más sorprendente que la ‘pole’ de Lando Norris con la pista mojada.

Mientras Max Verstappen ganó el GP de Las Vegas de punta a punta, los dos pilotos de McLaren, Norris y Oscar Piastri, fueron descalificados por incumplir el reglamento, despues de haber cruzado la línea de meta en la segunda y cuarta posiciones, respectivamente.

Así se confirmó horas después del banderazo a cuadros, luego de que los comisarios de la F1 revisaron los dos monoplazas de McLaren.

La descalificación de los dos pilotos de McLaren implica que se les descuenten los puntos obtenidos durante el GP de Las Vegas 2025.

Tras la descalificación, Max Verstappen comparte el segundo lugar en el campeonato de pilotos de F1, con Oscar Piastri, ambos a 24 unidades de Lando Norris y a falta de dos carreras en la temporada de F1 2025.

¿Por qué descalificaron a los dos pilotos de McLaren en el GP de Las Vegas 2025?

Norris y Piastri fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA. Dicha medida estipula que la plancha de madera de la parte inferior del monoplaza debe tener un grosor superior a nueve milímetros.

Tras concluir la carrera, la FIA entró al garaje de McLaren para investigar ambos monoplazas; sin embargo, el delegado de la FIA Jo Bauer, informó que ambos patines inferiores medían menos de nueve milímetros.

Durante una segunda revisión en presencia de los comisarios y de tres representantes de McLaren, se confirmó que los patines no cumplían con la normativa, siendo “incluso inferiores a las obtenidas originalmente por el delegado técnico”, según el documento de la FIA.

Oscar Piastri había concluido el Gran Premio de Las Vegas en la cuarta posición antes de ser descalificado. (EFE)

Este es un caso similar a la descalificación de Lewis Hamilton,Charles Leclerc,de Ferrari, junto con Pierre Gasly, de Alpine, en el Gran Premio de China 2025.

Tras la revisión, McLaren aseguró que “pudo haber daños accidentales que podrían haber provocado un movimiento del suelo, lo que a su vez podría haber causado un desgaste adicional”, pero los comisarios no atendieron la reclamación por “no ser suficiente para mitigar la sanción”.

Según los comisarios, la infracción de McLaren al reglamento “fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones” en ningún momento, pero no su respuesta no fue suficiente para cancelar una sanción establecida por el reglamento técnico.

¿Cómo queda el campeonato de pilotos tras la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri?

La descalificación de Norris y Piastri deja al rojo vivo la lucha por el Mundial, en la que Max Verstappen iguala a Piastri y queda a tan solo 24 puntos del piloto británico con 58 por disputarse en los GP de Qatar, donde ‘Mad Max’ ganó el año pasado y que incluye una carrera sprint, y en el Gran Premio de Abu Dabi.

A falta de esos dos Grandes Premios, el campeonato de pilotos de F1 2025 queda de la siguiente manera:

Lando Norris – McLaren – 390 unidades Oscar Piastri – McLaren – 366 Max Verstappen – Red Bull Racing – 366 George Russell – Mercedes – 294 Charles Leclerc – Ferrari – 226 Lewis Hamilton – Ferrari – 152 Kimi Antonelli – Mercedes – 137 Alexander Albon – Williams – 73 Isack Hadjar – RB (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg – Sauber (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz – Williams – 48 Oliver Bearman – Haas – 41 Fernando Alonso – Aston Martin – 40 Liam Lawson – RB (Racing Bulls) – 36 Esteban Ocon – Haas – 32 Lance Stroll – Aston Martin – 32 Yuki Tsunoda – RB (Racing Bulls) – 28 Pierre Gasly – Alpine – 22 Gabriel Bortoleto – Sauber (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto – Alpine – 0 Jack Doohan – Alpine – 0

¿Cuándo es el Gran Premio de Qatar 2025?

La batalla por el campeonato de pilotos de F1 2025 no tarda en regresar a la pista.

El calendario de F1 establece que el Gran Premio de Qatar 2025 se corre en una semana, del viernes 28 al domingo 30 de noviembre.

FP1: viernes 28 de noviembre, 7:30 horas

viernes 28 de noviembre, 7:30 horas Clasificación sprint: viernes 28 de noviembre, 11:30 horas

viernes 28 de noviembre, 11:30 horas Carrera sprint: sábado 29 de noviembre, 8:00 horas

sábado 29 de noviembre, 8:00 horas Clasificación: sábado 29 de noviembre, 12:00 horas

sábado 29 de noviembre, 12:00 horas Carrera: domingo 30 de noviembre, 10:00 horas.

¿Será capaz Max Verstappen de una remontada histórica?