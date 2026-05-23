EU endurece restricciones por ébola; limitará entrada a viajeros con ‘green card’

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron que planean prohibir temporalmente la entrada al país a residentes permanentes que hayan viajado recientemente a zonas afectadas por el ébola.

La medida, incluida en una nueva normativa publicada el viernes, intensifica la estrategia del gobierno de Donald Trump basada en restricciones de viaje como respuesta al brote de rápida propagación de ébola en África central, relacionado con cientos de casos y 177 muertes sospechosas.

La modificación de las normas de cuarentena permite a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) impedir el ingreso de residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la tarjeta verde o green card, si viajaron a países donde el virus se encuentra en expansión.

Los CDC ampliaron el viernes los controles sanitarios de entrada para detectar ébola a todos los residentes y ciudadanos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, después de implementar las mismas medidas en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles un día antes, según informó la organización el sábado.

La disposición amplía las restricciones anunciadas a principios de esta semana, las cuales prohíben viajar a Estados Unidos a personas que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días. Esa orden no aplicaba a ciudadanos estadounidenses, nacionales ni residentes permanentes legales.

Restricciones de ingreso podría ser por tiempo indefinido: CDC

Los CDC señalaron que la norma de restricción de viajes no impedirá de forma permanente el ingreso de titulares de la green card afectados, pero sí otorga a la agencia facultades para limitar el acceso cuando resulte necesario.

La normativa indica que la decisión responde a la escasez de recursos y al hecho de que los residentes permanentes suelen mantener vínculos con personas fuera de Estados Unidos, situación que, según el documento, reduce el impacto de impedir temporalmente su regreso al país.

“El Departamento de Servicios Humanos y de Salud y los CDC determinaron que el mejor equilibrio entre garantizar que el director de los CDC tenga capacidad para asignar adecuadamente los recursos y considerar los intereses de las personas que ingresan a Estados Unidos es establecer el límite en los residentes permanentes legales”, señala la norma.

La disposición provisional publicada la noche del viernes entró en vigor de inmediato y permanecerá activa durante seis meses o hasta que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., determine que ya no resulta necesaria.

Las medidas actuales “no han impedido por completo (ni impedirán por completo) que viajeros internacionales y otras personas que cruzan fronteras propaguen la enfermedad del ébola causada por el virus Bundibugyo”, indica la normativa provisional. “Por consiguiente, esta mayor autoridad es fundamental para frenar la introducción de la enfermedad del ébola en Estados Unidos”.

La administración Trump puso énfasis en restricciones de viaje y refuerzo de controles sanitarios como parte de la respuesta al brote de ébola. Las medidas provocaron críticas de autoridades sanitarias de la región africana, las cuales pidieron a la comunidad internacional intensificar esfuerzos para contener el brote.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África criticaron las restricciones de viaje al considerar que suelen resultar innecesarias e ineficaces.

La orden también surgió después de un cambio en las normas migratorias de la administración Trump, que ahora exige a residentes permanentes salir de Estados Unidos para solicitar la renovación de la tarjeta de residencia permanente, conocida como green card.