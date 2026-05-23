Que no te metan gol al bolsillo: 6 tips de la Condusef para llenar el álbum Panini del Mundial 2026

Ante el elevado costo para llenar el álbum del Mundial 2026, en la CDMX y otras ciudades del país comenzaron a organizarse intercambios de estampas entre aficionados para reducir gastos y evitar comprar más sobres. [Fotografía. Shutterstock]

¿Ya comenzaste a llenar el álbum del Mundial 2026 y el precio de las estampas le metió gol a tu bolsillo? Ante la emoción por la Copa del Mundo que se disputará en México, la Condusef publicó una serie de recomendaciones para evitar gastos excesivos durante la temporada mundialista.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que productos como playeras, balones, sobres y estampas del Mundial 2026 pueden convertirse en un “gasto hormiga” capaz de afectar la economía de los mexicanos si no existe una planeación previa.

Además, el organismo explicó que completar el álbum del Mundial 2026 únicamente mediante la compra de sobres puede provocar desembolsos elevados debido a la cantidad de estampas repetidas.

Si tú también estás cansado de dejarte la quincena para buscar a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en los sobres de Panini, estas son algunos tips.

¿Qué recomendaciones dio la Condusef para llenar el álbum?

En la revista Proteja su Dinero, la Condusef advirtió que los sobres funcionan de manera aleatoria y que, conforme avanza la colección, más del cincuenta por ciento pueden terminar con estampas repetidas, lo que incrementa el gasto para completar el álbum del Mundial 2026.

Además, señaló que llenar espacios vacíos en el álbum genera una necesidad emocional por terminar la colección, situación que puede provocar compras fuera del presupuesto inicial.

Para evitar gastos excesivos al momento de llenar el álbum, esta es su lista de recomendaciones para mantener bajo control las finanzas personales durante la temporada mundialista:

Definir un presupuesto antes de comenzar la colección. Comprar sobres poco a poco y evitar gastar todo en un solo día. Intercambiar estampas del álbum del Mundial antes de volver a comprar más sobres. Evitar compras impulsivas por emoción o presión social. Disfrutar el proceso y no enfocarse únicamente en terminar rápido el álbum. Mantener controlados los gastos relacionados con la Copa de la FIFA.

Como ejemplo, la Condusef planteó un presupuesto de 3 mil pesos dividido en dos meses, con un gasto mensual de mil 500 pesos para evitar que la emoción mundialista termine por golpear el bolsillo.

Este monto permite comprar sobres poco a poco, intercambiar estampas repetidas y avanzar en la colección sin descuidar otros gastos básicos como transporte, alimentación o ahorro.

La Condusef propone intercambiar estampas repetidas antes de hacer el gasto de más sobre para llenar el álbum del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro] (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuánto puede costar seguir el Mundial 2026?

Para mostrar cómo la pasión mundialista también puede afectar el bolsillo, la Condusef compartió algunos ejemplos de los productos que suelen comprar los aficionados durante la Copa del Mundo y que pueden convertirse en un gasto importante para la economía familiar.

Playera versión aficionado : 1,999 pesos

: 1,999 pesos Playera versión jugador : 3,200 pesos

: 3,200 pesos Balón profesional : 3,900 pesos

: 3,900 pesos Caja con 100 sobres: 2 mil 500 pesos

El verdadero problema no suele ser una sola compra, sino la suma de distintos consumos relacionados con el torneo, como reuniones para ver partidos, estampas, mercancía oficial y coleccionables.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026?

El ingeniero de la UNAM y creador de contenido Helios Ocaña realizó un simulador estadístico para calcular cuánto dinero necesita realmente una persona para completar el álbum del Mundial 2026.

De acuerdo con sus estimaciones, llenar la colección puede costar entre 4 mil y 35 mil pesos, dependiendo de la cantidad de intercambios y estampas repetidas que consiga cada aficionado.

Helios Ocaña explicó que completar el álbum únicamente mediante la compra de sobres podría costar hasta 35 mil pesos para tener un noventa y cinco por ciento de probabilidad de conseguir todas las estampas.

De igual forma detalló que el problema aparece conforme se llena la colección, ya que encontrar las estampas faltantes se vuelve cada vez más complicado.

El especialista aseguró que cuando sólo falta una estampa, la probabilidad de obtenerla en un sobre ronda apenas el 0.7 por ciento, situación que provoca que el costo para completar el álbum aumente rápidamente.

Además, Helios Ocaña cuestionó la idea de que “con dos cajas completas el álbum”. Según explicó, gastar 5 mil pesos en sobres únicamente funcionaría si el coleccionista logra realizar alrededor de 250 intercambios efectivos de estampas repetidas.

Para el ingeniero, un escenario mucho más realista sería realizar cerca de 100 intercambios, lo que elevaría el gasto aproximado a unos 8 mil pesos en sobres. También explicó que, aunque existen personas que logran completar el álbum con entre 4 mil y 5 mil pesos, esos casos dependen de una “suerte excepcional” o de contar con grandes redes de intercambio.

¿Dónde intercambiar estampas del álbum del Mundial 2026?

Ante el elevado costo para llenar el álbum del Mundial 2026, en la CDMX y otras ciudades del país comenzaron a organizarse intercambios de estampas entre aficionados para reducir gastos y evitar comprar más sobres.

En la capital del país, uno de los puntos más conocidos para intercambiar estampas se encuentra en las jardineras ubicadas frente al Palacio de Bellas Artes, donde decenas de aficionados suelen reunirse durante los fines de semana para cambiar repetidas y buscar las estampas más difíciles del álbum del Mundial 2026.

Otro de los puntos donde comenzaron a realizarse reuniones es el Jardín Aculco, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras. Además, algunas tiendas deportivas y sucursales relacionadas con productos coleccionables también comenzaron a habilitar espacios para el intercambio.

En Guadalajara, los intercambios comenzaron a realizarse en Plaza del Sol y en sucursales de Innova Sport como Andares y Galerías Guadalajara. En Monterrey, aficionados también comenzaron a reunirse en tiendas deportivas ubicadas en San Pedro y Galerías Monterrey, mientras que en Puebla surgieron reuniones en el centro comercial El Triángulo, donde coleccionistas intercambian estampas para completar el álbum con un menor gasto.

Incluso, el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se sumó a la fiebre por el álbum del Mundial 2026 y convocó a un intercambio de estampas en la Cámara de Diputados para el 22 de mayo a las 10:00 horas.

¿Dónde venden el álbum del Mundial 2026?

El álbum oficial del Mundial 2026 puede conseguirse en tiendas oficiales, tiendas departamentales, librerías, puestos de revistas y papelerías. Los precios oficiales compartidos para México son:

Álbum pasta suave : 99 pesos

: 99 pesos Álbum pasta dura : 349 pesos

: 349 pesos Sobre individual con 7 estampas : 25 pesos

: 25 pesos Caja con 10 sobres : 250 pesos

: 250 pesos Caja con 100 sobres: 2 mil 500 pesos

Al final, llenar el álbum del Mundial 2026 de Panini puede convertirse en una experiencia divertida o en un fuerte golpe para el bolsillo si no controlas tus gastos o si pierdes la paciencia al momento de buscar las estampas que te faltan.