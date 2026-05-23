CDMX impone licencia y placas a bicis eléctricas y scooters: ¿Cuánto cuesta y qué multas habrá?

Esto es lo que debes de saber sobre las nuevas reglas para scooters y bicis eléctricas. (Foto: El Financiero)

¡Aguas con la multa! La Ciudad de México comenzará a regular el uso de bicicletas eléctricas y scooters a partir del 1 de julio. Por ello, sus conductores deberán tramitar la licencia de conducir y placas, además de portar casco para circular en la capital del país.

Las nuevas disposiciones forman parte de las reformas a la Ley de Movilidad de CDMX aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México, que creó la figura de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

Aunque el gobierno capitalino estableció un plazo de 360 días para ajustar reglamentos y definir los trámites, la aplicación obligatoria comenzará desde julio y las sanciones se aplicarán a partir de septiembre de 2026.

El uso de bicicletas eléctricas en la CDMX aumentó en años recientes. (Magdalena Montiel Velázquez)

¿Qué vehículos eléctricos (VEMEPE) deberán emplacar en CDMX?

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, los vehículos eléctricos que deberán ser emplacados o portar un holograma se dividen en dos categorías:

Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE)

Vehículos Eléctricos Personales (VEP)

Los VEMEPE son scooters eléctricos, bicimotos o bicicletas eléctricas que alcanzan velocidades mayores a 25 kilómetros por hora, tienen un motor con potencia continua nominal de 250 watts y hasta 1.34 caballos de fuerza.

Estos vehículos deberán contar con:

Licencia de conducir

Tarjeta de circulación

Placas

Casco para motociclista

La CDMX creó la figura del Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE). (Foto: Semovi)

Mientras que los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) son clasificados como patines/scooters, patinetas y monociclos eléctricos.

Estos quedan exentos de emplacamiento solo si cuentan con un motor que no rebase los 25 km/h. Sin embargo, deberán portar un holograma para circular en vías confinadas y compartir ciclovías.

Por esta razón, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, detalló que los usuarios que ya compraron este tipo de vehículos podrán registrarlos para emplacarlos desde el 1 de julio al 20 de noviembre, mediante las plataformas digitales de la CDMX.

Además, todos los vehículos nuevos vendidos en la capital a partir del dicha fecha deberán comercializarse ya emplacados o realizar el trámite obligatorio al momento de su compra.

¿Cuánto costarán las placas para scooters y bicis eléctricas y cuáles son las multas?

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, adelantó que el costo de las placas será de 709 pesos, mismo precio que el de las motocicletas convencionales. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha detallado en qué portal podrá realizarse el trámite de emplacamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtió que comenzará a aplicar sanciones a partir del 1 de septiembre, ya que julio y agosto servirán como periodo de adaptación y difusión de la nueva normativa.

Las multas serán escalonadas y dependerá del número de infracciones:

Primeras dos infracciones:

10 UMAS (aproximadamente 1,175 pesos )

(aproximadamente Tercera y cuarta infracción:

15 UMAS (aproximadamente 1,762 pesos )

(aproximadamente ) Reincidentes con más de cinco sanciones:

20 UMAS (aproximadamente 2,350 pesos)

¿Qué licencia necesitas para manejar bici eléctrica o scooter en CDMX? Estos son los requisitos

Los conductores que no tengan licencia de conducir deberán tramitarla a partir de julio. Quienes actualmente cuenten con licencia tipo A vigente, una vez que expire, podrán actualizarla a A1 (exclusiva para conducir motocicletas) o A2 (autoriza la conducción de motocicletas y vehículos).

Las personas con licencia permanente en CDMX no necesitarán tramitar una nueva para motociclistas, ya que este documento funcionará para dichos vehículos, así como para automóviles.

Para obtener este documento, los usuarios deberán contar primero con una cuenta Llave CDMX para iniciar el trámite digital. El proceso podrá realizarse a través de la siguiente plataforma: Licencia Permanente CDMX

Una vez que obtuviste tu Llave CDMX, podrás iniciar los pasos en la misma página para tramitar el tipo de licencia que requieres:

En CDMX, hay distintos tipos de licencia. (Foto: El Financiero)

Licencia de conducir permanente

Costo: 1,500 pesos

Requisitos:

Pasar el examen de teórico de Semovi, en caso de que sea la primera vez que se solicite la licencia

examen de teórico de Semovi, en caso de que sea la primera vez que se solicite la licencia Identificación oficial vigente: INE, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla Militar.

Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial (no mayor a 3 meses).

CURP: Impresa o digital.

Línea de captura pagada

Llave CDMX activa: Necesaria para trámites digitales y agendar citas

Licencia de conducir tipo A1

Costo: 572 pesos (vigencia 3 años)

Requisitos:

Pasar el examen de teórico de Semovi, en caso de que sea la primera vez que se solicite la licencia

Identificación oficial vigente: INE, Pasaporte, Cédula

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Comprobante de pago

Generar línea de captura en el portal de la Secretaría de Finanzas

Agendar cita en un módulo de la SEMOVI en el portal de Citas CDMX.

Presentarse con la documentación en original y copia

Licencia de conducir tipo A2

Costo: 1,049 pesos (vigencia 3 años)

Requisitos:

Pasar el examen de teórico de Semovi, en caso de que sea la primera vez que se solicite la licencia

Identificación oficial vigente: INE, Pasaporte, Cédula

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Comprobante de pago

Generar línea de captura en el portal de la Secretaría de Finanzas

Agendar cita en un módulo de la SEMOVI en el portal de Citas CDMX.

Presentarse con la documentación en original y copia

¿Cuáles son las nuevas reglas para scooters y bicis eléctricas?

Entre las disposiciones que deberán cumplir los conductores en CDMX destacan:

Prohibido circular sobre banquetas

No usar carriles confinados para transporte público

No circular en carriles centrales de vías de acceso controlado

Uso obligatorio de casco

Prohibido conducir bajo efectos del alcohol

No circular en vías con límite superior a 50 km/h

El objetivo de las reformas, según el Gobierno capitalino, es fortalecer la seguridad vial y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía pública, como peatones y ciclistas, conforme a la pirámide de movilidad.