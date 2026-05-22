Crunchyroll Anime Awards 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de premiación?

¿Podrá Dan Da Dan quedarse con el premio más importante del anime? Los Crunchyroll Anime Awards 2026 celebran este 23 de mayo su décima edición desde Tokio, Japón, con una ceremonia que reúne a las series más populares y comentadas del último año.
Series como Los diarios de la boticaria, Gachiakuta y la temporada final de My Hero Academia compiten en una gala que busca definir al nuevo rey del anime, luego de que Solo Leveling se colocó como el gran triunfador de la edición anterior.
Cada uno de los animes nominados logró destacar durante el último año gracias a sus historias, secuencias de acción, animación y personajes, elementos que provocaron que varias de estas producciones se colocaran entre los títulos más comentados por los aficionados al anime.
Crunchyroll Awards 2026: Fecha, horario y transmisión en México
Los aficionados del anime en México madrugan este sábado 23 de mayo para seguir los Crunchyroll Anime Awards 2026, ceremonia que inicia con un pre-show programado para las 2:00 de la mañana, tiempo del centro del país.
La ceremonia de premiación para conocer al mejor anime del año comienza a las 3:00 a.m. y puede verse mediante las plataformas oficiales de Crunchyroll, además de sus canales oficiales en YouTube, Twitch y TikTok.
El evento se celebra en el Grand Prince Hotel New Takanawa, recinto ubicado en Tokio, Japón, que nuevamente recibe la gala enfocada en reconocer a las mejores producciones de anime estrenadas durante el último año.
La actriz de voz Sally Amaki y el presentador Jon Kabira regresan como los conductores principales de los Crunchyroll Anime Awards.
¿Cuáles son los animes favoritos para ganar este año?
Las nominaciones de los Crunchyroll Anime Awards son ampliamente dominadas por la segunda temporada de Dan Da Dan, serie que logró destacar gracias a la dinámica cómica y romántica entre Okarun y Momo Ayase. Además, su peculiar historia, que combina fenómenos paranormales, brujería y extraterrestres, que Jaime Maussan disfrutaría ver.
Otro de los títulos con más presencia en las nominaciones es Los diarios de la boticaria (temporada 2), anime que cuenta la historia de Maomao, una joven boticaria que utiliza sus conocimientos de medicina y venenos para resolver misterios dentro del palacio imperial.
La serie destaca gracias a su combinación de drama, romance e intriga política, además de la creciente relación entre Maomao y Jinshi, personajes que se convierten en algunos de los favoritos de la comunidad del anime.
Series como Gachiakuta, Solo Leveling temporada 2, One Piece, Spy x Family temporada 3 y My Hero Academia Temporada Final completan la lista de producciones que buscan convertirse en las grandes protagonistas de la gala.
En la premiación también llama la atención la disputa entre Demon Slayer y Chainsaw Man, producciones que compiten por el reconocimiento a Mejor Película de Anime luego del impacto que tuvieron entre los fans en las salas de cine.
Lista de nominados de los Crunchyroll Awards 2026
La ceremonia de los Crunchyroll Awards reconoce a las producciones más destacadas en categorías relacionadas con actuación de voz, música, personajes, animación, dirección y series que marcaron el último año dentro de la industria del anime.
En total, la premiación contempla 24 categorías enfocadas en reconocer a los animes y personajes más populares del año:
Anime del Año
- Dan Da Dan temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia Temporada Final
- Takopi’s Original Sin
- Los diarios de la boticaria (temporada 2)
- The Summer Hikaru Died
Mejor Película
- 100 Meters
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage
- Scarlet
- The Rose of Versailles
Mejor Serie
- Dan Da Dan temporada 2
- Kaiju No. 8
- My Hero Academia Temporada Final
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2
- SPY x FAMILY temporada 3
Mejor Serie Nueva
- Clevatess
- Gachiakuta
- SAKAMOTO DAYS
- Takopi’s Original Sin
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- The Summer Hikaru Died
Mejor Anime de Acción
- Dan Da Dan temporada 2
- Gachiakuta
- Kaiju No. 8
- My Hero Academia Temporada Final
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2
Mejor Anime Original
- Apocalypse Hotel
- DIGIMON BEATBREAK
- Lazarus
- Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
- Moonrise
- ZENSHU
Mejor Animación
- Dan Da Dan temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia Temporada Final
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2
- Takopi’s Original Sin
Mejor Diseño de Personaje
- Dan Da Dan temporada 2
- Gachiakuta
- My Dress-Up Darling temporada 2
- ONE PIECE
- Takopi’s Original Sin
- Los diarios de la boticaria (temporada 2)
Mejor Director
- Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma (Los diarios de la boticaria)
- Fuga Yamashiro y Abel Gongora (Dan Da Dan temporada 2)
- Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)
- Kenji Nagasaki y Naomi Nakayama (My Hero Academia Temporada Final)
- Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)
- Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)
Mejor Arte de Fondo
- CITY THE ANIMATION
- Dan Da Dan temporada 2
- Gachiakuta
- Kowloon Generic Romance
- Los diarios de la boticaria (temporada 2)
- The Summer Hikaru Died
Mejor Anime de Comedia
- CITY THE ANIMATION
- Dan Da Dan temporada 2
- My Dress-Up Darling temporada 2
- Ranma 1/2 temporada 2
- SPY x FAMILY temporada 3
- WITCH WATCH
Mejor Anime Isekai
- Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Temporada 2
- Disney Twisted-Wonderland: The Animation - Temporada 1 “Episode of Heartslabyul”
- From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
- KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 3
- ZENSHU
Mejor Anime de Drama
- Anne Shirley
- Blue Box
- Orb: On the Movements of the Earth
- Takopi’s Original Sin
- Los diarios de la boticaria (temporada 2)
- The Summer Hikaru Died
Mejor Anime de la Vida Diaria
- Anne Shirley
- Blue Box
- CITY THE ANIMATION
- My Dress-Up Darling temporada 2
- SPY x FAMILY temporada 3
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
Mejor Anime de Romance
- Blue Box
- Dan Da Dan temporada 2
- Honey Lemon Soda
- My Dress-Up Darling temporada 2
- Ranma 1/2 temporada 2
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
Mejor Opening
- HUGs
- Mirage
- On The Way
- ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)
- THE REVO
- Watch Me!
Mejor Ending
- Actor
- Beautiful Colors
- Doukashiteru
- I
- Kawaii Kaiwai
- UN-APEX
Mejor Personaje Principal
- Izuku Midoriya (My Hero Academia Temporada Final)
- Maomao (Los diarios de la boticaria temporada 2)
- Momo (Dan Da Dan temporada 2)
- Okarun (Dan Da Dan temporada 2)
- Rudo (Gachiakuta)
- Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)
Mejor Personaje Secundario
- Enjin (Gachiakuta)
- Jin Enjoji ‘Jiji’ (Dan Da Dan temporada 2)
- Jinshi (Los diarios de la boticaria)
- Katsuki Bakugo (My Hero Academia Temporada Final)
- Loulan/Shisui (Los diarios de la boticaria)
- Turbo Granny (Dan Da Dan temporada 2)
Personaje que Siempre Debemos Proteger
- Anya Forger
- Izuku Midoriya
- Kaoruko Waguri
- Maomao
- Suika
- Takopi
Mejor Canción de Anime
- In Bloom
- IRIS OUT
- JANE DOE
- On The Way
- ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)
- Watch Me!
Mejor Banda Sonora
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
- Dan Da Dan temporada 2
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Gachiakuta
- Solo Leveling Temporada 2
- Los diarios de la boticaria
Mejor Interpretación de Voz en Japonés
- Aoi Yuki
- Chiaki Kobayashi
- Daiki Yamashita
- Kikunosuke Toya
- Mayumi Tanaka
- Reina Ueda
Mejor Interpretación de Voz en Español Latino
- Desireé González
- Dion González
- Erika Langarica
- Fernando Moctezuma
- Jessica Ángeles
- Jose Antonio Toledano
¿Cómo se eligen los ganadores de los Anime Awards?
Los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards se definen mediante un sistema de votación dividido entre el público y un jurado especializado.
Crunchyroll explica que el 70 por ciento del resultado final corresponde a periodistas, críticos y especialistas de la industria del anime, mientras que el 30 por ciento restante depende de los votos realizados por los fanáticos.
Las votaciones para la edición 2026 permanecieron abiertas del 2 al 15 de abril y permitieron que los usuarios seleccionaran sus producciones favoritas una vez al día en cada categoría.
La ceremonia de este año también marca el décimo aniversario de los Crunchyroll Anime Awards, evento que durante la última década se consolida como una de las premiaciones más importantes de la industria del anime a nivel mundial.