Crunchyroll Anime Awards 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de premiación?

La premiación de los Crunchyroll Awards contempla 24 categorías enfocadas en reconocer a los animes y personajes más populares del año. [Fotografía. Shutterstock]

¿Podrá Dan Da Dan quedarse con el premio más importante del anime? Los Crunchyroll Anime Awards 2026 celebran este 23 de mayo su décima edición desde Tokio, Japón, con una ceremonia que reúne a las series más populares y comentadas del último año.

Series como Los diarios de la boticaria, Gachiakuta y la temporada final de My Hero Academia compiten en una gala que busca definir al nuevo rey del anime, luego de que Solo Leveling se colocó como el gran triunfador de la edición anterior.

Cada uno de los animes nominados logró destacar durante el último año gracias a sus historias, secuencias de acción, animación y personajes, elementos que provocaron que varias de estas producciones se colocaran entre los títulos más comentados por los aficionados al anime.

Crunchyroll Awards 2026: Fecha, horario y transmisión en México

Los aficionados del anime en México madrugan este sábado 23 de mayo para seguir los Crunchyroll Anime Awards 2026, ceremonia que inicia con un pre-show programado para las 2:00 de la mañana, tiempo del centro del país.

La ceremonia de premiación para conocer al mejor anime del año comienza a las 3:00 a.m. y puede verse mediante las plataformas oficiales de Crunchyroll, además de sus canales oficiales en YouTube, Twitch y TikTok.

El evento se celebra en el Grand Prince Hotel New Takanawa, recinto ubicado en Tokio, Japón, que nuevamente recibe la gala enfocada en reconocer a las mejores producciones de anime estrenadas durante el último año.

La actriz de voz Sally Amaki y el presentador Jon Kabira regresan como los conductores principales de los Crunchyroll Anime Awards.

'Dan da Dan' fue la serie más nominada en los Cruncyrolla Awards 2026. (Anime DandaDan)

¿Cuáles son los animes favoritos para ganar este año?

Las nominaciones de los Crunchyroll Anime Awards son ampliamente dominadas por la segunda temporada de Dan Da Dan, serie que logró destacar gracias a la dinámica cómica y romántica entre Okarun y Momo Ayase. Además, su peculiar historia, que combina fenómenos paranormales, brujería y extraterrestres, que Jaime Maussan disfrutaría ver.

Otro de los títulos con más presencia en las nominaciones es Los diarios de la boticaria (temporada 2), anime que cuenta la historia de Maomao, una joven boticaria que utiliza sus conocimientos de medicina y venenos para resolver misterios dentro del palacio imperial.

La serie destaca gracias a su combinación de drama, romance e intriga política, además de la creciente relación entre Maomao y Jinshi, personajes que se convierten en algunos de los favoritos de la comunidad del anime.

Series como Gachiakuta, Solo Leveling temporada 2, One Piece, Spy x Family temporada 3 y My Hero Academia Temporada Final completan la lista de producciones que buscan convertirse en las grandes protagonistas de la gala.

En la premiación también llama la atención la disputa entre Demon Slayer y Chainsaw Man, producciones que compiten por el reconocimiento a Mejor Película de Anime luego del impacto que tuvieron entre los fans en las salas de cine.

La película de Demon Slayer busca consolidar su éxito comercial con el premio a mejor anime del año en los Crunchyroll Awards. (Foto: Crunchyroll).

Lista de nominados de los Crunchyroll Awards 2026

La ceremonia de los Crunchyroll Awards reconoce a las producciones más destacadas en categorías relacionadas con actuación de voz, música, personajes, animación, dirección y series que marcaron el último año dentro de la industria del anime.

En total, la premiación contempla 24 categorías enfocadas en reconocer a los animes y personajes más populares del año:

Anime del Año

Dan Da Dan temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia Temporada Final

Takopi’s Original Sin

Los diarios de la boticaria (temporada 2)

The Summer Hikaru Died

Mejor Película

100 Meters

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage

Scarlet

The Rose of Versailles

Mejor Serie

Dan Da Dan temporada 2

Kaiju No. 8

My Hero Academia Temporada Final

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2

SPY x FAMILY temporada 3

Mejor Serie Nueva

Clevatess

Gachiakuta

SAKAMOTO DAYS

Takopi’s Original Sin

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

The Summer Hikaru Died

Los diarios de la boticaria tendrán varios estrenos a finales de 2026.

Mejor Anime de Acción

Dan Da Dan temporada 2

Gachiakuta

Kaiju No. 8

My Hero Academia Temporada Final

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2

Mejor Anime Original

Apocalypse Hotel

DIGIMON BEATBREAK

Lazarus

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX

Moonrise

ZENSHU

Mejor Animación

Dan Da Dan temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia Temporada Final

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2

Takopi’s Original Sin

Mejor Diseño de Personaje

Dan Da Dan temporada 2

Gachiakuta

My Dress-Up Darling temporada 2

ONE PIECE

Takopi’s Original Sin

Los diarios de la boticaria (temporada 2)

Mejor Director

Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma ( Los diarios de la boticaria )

) Fuga Yamashiro y Abel Gongora ( Dan Da Dan temporada 2 )

) Fumihiko Suganuma ( Gachiakuta )

) Kenji Nagasaki y Naomi Nakayama ( My Hero Academia Temporada Final )

) Ryohei Takeshita ( The Summer Hikaru Died )

) Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)

Mejor Arte de Fondo

CITY THE ANIMATION

Dan Da Dan temporada 2

Gachiakuta

Kowloon Generic Romance

Los diarios de la boticaria (temporada 2)

The Summer Hikaru Died

Mejor Anime de Comedia

CITY THE ANIMATION

Dan Da Dan temporada 2

My Dress-Up Darling temporada 2

Ranma 1/2 temporada 2

SPY x FAMILY temporada 3

WITCH WATCH

Mejor Anime Isekai

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Temporada 2

Disney Twisted-Wonderland: The Animation - Temporada 1 “Episode of Heartslabyul”

From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!

KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-

Re :ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 3

:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 3 ZENSHU

Mejor Anime de Drama

Anne Shirley

Blue Box

Orb: On the Movements of the Earth

Takopi’s Original Sin

Los diarios de la boticaria (temporada 2)

The Summer Hikaru Died

Mejor Anime de la Vida Diaria

Anne Shirley

Blue Box

CITY THE ANIMATION

My Dress-Up Darling temporada 2

SPY x FAMILY temporada 3

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Mejor Anime de Romance

Blue Box

Dan Da Dan temporada 2

Honey Lemon Soda

My Dress-Up Darling temporada 2

Ranma 1/2 temporada 2

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Mejor Opening

HUGs

Mirage

On The Way

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

THE REVO

Watch Me!

Mejor Ending

Actor

Beautiful Colors

Doukashiteru

I

Kawaii Kaiwai

UN-APEX

Mejor Personaje Principal

Izuku Midoriya ( My Hero Academia Temporada Final )

) Maomao ( Los diarios de la boticaria temporada 2 )

) Momo ( Dan Da Dan temporada 2 )

) Okarun ( Dan Da Dan temporada 2 )

) Rudo ( Gachiakuta )

) Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)

Mejor Personaje Secundario

Enjin ( Gachiakuta )

) Jin Enjoji ‘Jiji’ ( Dan Da Dan temporada 2 )

) Jinshi ( Los diarios de la boticaria )

) Katsuki Bakugo ( My Hero Academia Temporada Final )

) Loulan/Shisui ( Los diarios de la boticaria )

) Turbo Granny (Dan Da Dan temporada 2)

Personaje que Siempre Debemos Proteger

Anya Forger

Izuku Midoriya

Kaoruko Waguri

Maomao

Suika

Takopi

Mejor Canción de Anime

In Bloom

IRIS OUT

JANE DOE

On The Way

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

Watch Me!

Mejor Banda Sonora

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Dan Da Dan temporada 2

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Gachiakuta

Solo Leveling Temporada 2

Los diarios de la boticaria

Mejor Interpretación de Voz en Japonés

Aoi Yuki

Chiaki Kobayashi

Daiki Yamashita

Kikunosuke Toya

Mayumi Tanaka

Reina Ueda

Mejor Interpretación de Voz en Español Latino

Desireé González

Dion González

Erika Langarica

Fernando Moctezuma

Jessica Ángeles

Jose Antonio Toledano

¿Cómo se eligen los ganadores de los Anime Awards?

Los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards se definen mediante un sistema de votación dividido entre el público y un jurado especializado.

Crunchyroll explica que el 70 por ciento del resultado final corresponde a periodistas, críticos y especialistas de la industria del anime, mientras que el 30 por ciento restante depende de los votos realizados por los fanáticos.

Las votaciones para la edición 2026 permanecieron abiertas del 2 al 15 de abril y permitieron que los usuarios seleccionaran sus producciones favoritas una vez al día en cada categoría.

La ceremonia de este año también marca el décimo aniversario de los Crunchyroll Anime Awards, evento que durante la última década se consolida como una de las premiaciones más importantes de la industria del anime a nivel mundial.