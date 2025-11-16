¿Quién es Rem? El anime de ‘Re:Zero’ anuncia su temporada 4: Esta es la fecha de estreno

El anime Re:Zero – Starting Life in Another World cuenta con tres temporadas y una precuela que narra el pasado de uno de los personajes más importantes de la serie. [Fotografía. White Fox studio, Kodokawa Animation/red social X]

El 2026 se perfila como uno de los mejores años para la industria del anime, con estrenos que entusiasman a los seguidores como la tercera temporada de Jujutsu Kaisen o la continuación de Frieren: Más allá del viaje. Ahora se suma a la lista la cuarta temporada de Re:Zero – Starting Life in Another World, que llegará el próximo año.

La adaptación de la novela ligera de Tappei Nagatsuki tiene una historia que combina elementos de magia y fantasía con suspenso, horror psicológico y procesos de superación personal que conectaron con los espectadores.

A una década del estreno de su primera temporada, Re:Zero regresa con una nueva entrega que reafirma su posición como una de las historias más destacadas del género isekai. Entre los elementos que más expectativa generan está el posible regreso de... ¿Rem? ¿Quién es Rem?

¿De qué trata la historia de ‘Re:Zero Starting Life in Another World’?

Re:Zero narra la historia de Subaru Natsuki, un joven común que aparece en un mundo desconocido sin saber cómo ni por qué. Sin habilidades especiales ni recursos, intenta adaptarse a ese nuevo entorno mientras busca una forma de sobrevivir.

Todo cambia cuando conoce a una medio elfa de cabello plateado que se hace llamar Satella (aunque su verdadero nombre es Emilia), quien aspira a convertirse en gobernante del reino de Lugunica.

Desde ese momento, Subaru queda atrapado en una serie de conflictos cada vez más peligrosos. Se enfrenta a enemigos misteriosos, criaturas sobrenaturales y a una secta extremista llamado el Culto de la Bruja, mientras protege a sus aliados y trata de entender su papel en ese mundo.

En medio del caos, descubre que posee un poder que lo distingue del resto: cada vez que muere, regresa a un punto anterior en el tiempo, con todos sus recuerdos intactos.

Este ‘don’, conocido como 'Regreso de la muerte’, le permite rehacer decisiones y cambiar el destino de quienes lo rodean, pero a un alto costo emocional.

El miedo constante a morir, el dolor de repetir tragedias y la imposibilidad de compartir su secreto con otros convierten el viaje de Subaru en una lucha psicológica constante.

¿Cuándo se estrena y dónde ver la cuarta temporada de ‘Re:Zero’?

Kodowa Animation confirmó que la cuarta temporada de Re:Zero llega en abril de 2026. Las aventuras y traumas de Subaru se encuentran en Crunchyroll.

En la misma plataforma de streaming están disponibles las temporadas anteriores y la película Re:Zero - The Frozen Bond, que relata el pasado de Emilia y su encuentro con Puck, un espíritu mágico con forma de gato que actúa como su protector y figura cercana.

La primera temporada de Re:Zero se estrenó hace 10 años con un total de 25 capítulos. Más adelante, fue reemplazada por una versión Director’s Cut, que condensó la historia en 13 episodios extendidos con algunas modificaciones respecto a la producción original.

¿Quién es Tappei Nagatsuki, el autor de ‘Re:Zero’?

Tappei Nagatsuki comenzó su carrera como escritor al publicar novelas en línea bajo el seudónimo de Nezumi-iro Neko. Su obra más exitosa es Re:Zero, cuya popularidad permitió convertirla en novela ligera ilustrada por Shin’ichirō Ōtsuka.

Desde la aprobación de la adaptación al anime, el autor participó en reuniones de guion y supervisó escenas clave para mantener la fidelidad con la obra original.

Nagatsuki también escribió la historia original y el guion principal del anime Senyoku no Sigrdrifa. Además, colaboró en la creación conceptual de Vivy: Fluorite Eye’s Song y trabajó como guionista en Suicide Squad Isekai, lo que consolidó su presencia en la industria del anime.

¿Qué animes se estrenarán en 2026, junto a ‘Re:Zero’?

Si el 2025 marcó un gran año para el anime, con títulos que incluso llegaron al cine como Demon Slayer: Castillo Infinito o Chainsaw Man: El arco de Reze, 2026 también apunta a ofrecer momentos memorables para los fans con los siguientes estrenos:

Jujutsu Kaisen - temporada 3

- temporada 3 Frieren: Más allá del viaje - temporada 2

- temporada 2 Oshi no Ko - temporada 3

- temporada 3 Los Diarios de la Boticaria - temporada y película

- temporada y película Mushoku Tensei - temporada 3

- temporada 3 Fire Force - temporada 3

- temporada 3 Hell’s Paradise - temporada 2

¿De qué trata la temporada 4 de ‘Re:Zero’?

La cuarta temporada de Re:Zero adapta el Arco 6 de la novela ligera, donde Subaru y su grupo de amigos viajan a la torre de las Pléyades en busca de conocimiento para recuperar los recuerdos de Julius, un caballero que venera a una de las rivales de Emilia por el trono.

En el trayecto enfrentan nuevos enemigos, bestias gigantes y distorsiones temporales. Subaru atraviesa situaciones críticas que ponen en riesgo los vínculos que construyó a lo largo de su viaje.

La historia de Re:Zero y el afecto que le tienen sus seguidores la colocan entre las series más esperadas de 2026. Parte del entusiasmo nace por el posible despertar de una sirvienta de cabello azul que ayudó a Subaru a ponerse de pie en su momento más vulnerable.

Este personaje fue clave en la primera temporada, pero permanece en coma desde el arco 3, por culpa de un arzobispo del Culto de la Bruja. A todo esto, ¿ya sabes quién es Rem?