Vuelve la magia de ‘Frieren’; ¿cuándo sale la segunda temporada del anime y la novela precuela?

La segunda temporada del anime 'Frieren: Más allá del final del Viaje' estará disponible pronto en Crunchyroll.

La aventura tras la caída del Rey Demonio continúa: Frieren: Más allá del final del viaje, volverá con una segunda temporada en Crunchyroll para seguir la historia de la maga Frieren y sus discípulos, Fern y Stark.

La noticia fue confirmada en el Anime Expo 2025. En tanto, en agosto se anunció que el manga de Soso no Frieren continúa con una precuela de la trama.

El anime de Frieren: Más allá del final del viaje, es dirigido por Keiichiro Saito, quien también fue director de BOCCHI The Rock!, del estudio MADHOUSE. La composición está a cargo de Tomohiro Suzuki (quien trabajó también en One-Punch Man); Reiko Nagasawa en el diseño de personajes y Evan Call a cargo de la música (tras participar en el anime Violet Evergarden).

Esta nota está libre de spoilers de Frieren: Beyond Journey’s End... si conoces la trama del manga y el anime.

¿Cuándo sale Frieren temporada 2?

La segunda temporada de Frieren: Más allá del final del viaje, estará disponible en Crunchyroll tras su estreno en Japón en enero de 2026.

La primera temporada de esta serie está también disponible en Crunchyroll, así como en Netflix, y cuenta con 28 episodios que abarcan la historia del regreso de la hechicera Frieren con el grupo de héroes, comandado por Himmel, 50 años después de derrotar al Rey Demonio.

La segunda temporada de Frieren continuará con la historia después del Arco del examen de mago de primera clase.

Frieren estuvo nominado a los Anime Awards 2025 como ‘Mejor Anime de 2025’, al igual que Los Diarios de la Boticaria, Kaiju No. 8 y Dan da Dan (que actualmente se encuentra en su segunda temporada); no obstante el premio se lo llevó Solo Leveling, al ser considerado el mejor anime del año.

No obstante, Frieren: Más allá del final del Viaje apareció en varias de las categorías de los Anime Awards 2025 de Crunchyroll y ganó en algunas de ellas: El personaje de Fern fue reconocido como el Mejor Personaje Secundario; Keiichiro Saito fue reconocido como Mejor Director; y el anime fue reconocido en la categoría de Mejor Arte de Fondo y Mejor Anime de Drama.

Soso no Frieren, o Frieren: Más allá del final del viaje, es un manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe. El manga cuenta con 14 volúmenes publicados hasta marzo de 2025, que se publican en la revista Weekly Shonen Sunday.

En la adaptación al anime, la historia comienza cuando Frieren y el grupo de héroes, liderado por Himmel, regresa al reino tras un viaje de 10 años, en el que junto con sus compañeros, el sacerdote Heiter y el enano guerrero Eisen.

Además de Frieren, el grupo de héroes que derrota al Rey Demonio está conformado por el sacerdote Heiter, el héroe Himmel y el guerrero Eisen. (X: FRIEREN_PR)

Al despedirse tras ver una lluvia de meteoritos, Frieren promete volver a ver a sus compañeros de viaje en la siguiente lluvia de meteoritos, 50 años después. Sin embargo, al volver, sus amigos humanos han envejecido.

Así, en la primera temporada del anime, Frieren emprende una nueva aventura en busca de conocer más sobre sus viejos amigos; en el camino, conoce a nuevos compañeros como Fern y se reencuentra con antiguos enemigos, como Aura, ‘La Guillotina’.

Fern, la aprendiz de la maga Frieren, ganó la categoría como Mejor Personaje Segundario de los Anime Awards 2025 de Crunchyroll. (X: FRIEREN_PR)

¿Qué sabemos de la precuela del manga de Frieren?

Frieren, cuyo anime fue ampliamente nominado en los Anime Awards este año, tiene todavía más sorpresas. Se espera el lanzamiento en México de novela precuela oficial de Frieren: Más allá del final del Viaje.

Se trata de una novela que fue lanzada el abril de 2024 en Japón, que consta de historias cortas que transcurren antes de los eventos conocidos en el anime; próximamente llegará a México.

Esta obra se compone de cinco capítulos que giran en torno a los personajes centrales de la historia, incluyendo a Frieren, Fern, Stark, Kanne, Lawine y Aura, ‘La Guillotina’. Cada capítulo se centrará en uno de estos personajes, ofreciendo una visión más profunda de sus antecedentes y sus interacciones antes de los eventos que se desarrollan en el manga principal.

Aura, 'La Guillotina', es una de las villanas del universo de Frieren. (Crunchyroll)

La narrativa de la novela no solo busca ampliar el mundo de Frieren, sino también explorar eventos pasados que permiten entender mejor las dinámicas de los personajes principales. Esto es crucial para los y las fans que desean conocer detalles de los héroes y villanos de la historia que se desarrolla en El Imperio.

Dada la popularidad tanto del manga como del anime de Frieren, fans han especulado sobre si esta novela precuela será adaptada como parte de la serie. Muchos fans creen que sería un desperdicio no explorar estas historias en un medio visual, especialmente considerando que el contenido de la novela se relaciona directamente con personajes ya queridos (recordemos que Fern fue reconocida como Mejor Personaje Secundario en los Anime Awards 2025).

El manga de Frieren puede conseguirse en México mediante la Tienda Panini.

Actualmente (este 27 de agosto), Frieren: Preludio (Novel) N.1 se encuentra en preventa en la página oficial de Panini. Se espera que el tomo de 212 páginas, con los cinco relatos, esté disponible en septiembre de 2025.