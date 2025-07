¿Quién es la autora de ‘Los Diarios de la Boticaria’ y cuándo saldrá la nueva temporada?

Fans de Maomao y Jinshi, primera llamada: La segunda temporada del anime de Los Diarios de la Boticaria concluyó este viernes 4 de julio, luego de una larga emisión de 23 capítulos en Crunchyroll. Muchas preguntas quedan en el aire sobre los personajes principales y aquellos que ya no volverán.

La novela ligera de Los diarios de la Boticaria (Kusuriya no Hitorigoto, en japonés) sigue la historia de Maomao, quien trabaja como sirvienta para la familia imperial, en el palacio interior, en Li (un país asiático ficticio). La joven boticaria es curiosa con las medicinas y los venenos, lo que la lleva a desenredar algunos misterios en el Palacio Imperial.

Este anime ha sido uno de los más queridos por las y los fans de estas series, por ello, estuvo nominada al premio de Anime del Año en los Anime Awards 2025 de Crunchyroll; no obstante, Solo Leveling ganó esta categoría.

Los Diarios de la Boticaria ganó un reconocimiento de Mejor Interpretación de Voz (japonés) por la seiyū Aoi Yuki, quien da voz a Maomao. También estuvo en la categoría de Mejor Interpretación de Voz (en español latino) por Desireé González, quien da voz también a la protagonista, pero el premio se lo llevó Miguel Ángel Leal, quien interpreta a Eren Jaeger de Attack on Titan.

Aoi Yuuki y Desireé González dan voz a Maomao, de 'Los Diarios de la Boticaria', en japonés y español latino respectivamente. (Especial: El Financiero)

¿Quién es el autor de ‘Los Diarios de la Boticaria’?

Kusuriya no Hitorigoto, nombre original de Los Diarios de la Boticaria, fue escrita por Natsu Hyūga, una escritora originaria de Fukuoka; en tanto, contiene ilustraciones de Touko Shino.

En tanto, el manga cuenta con el guion de Natsu Hyūga e ilustraciones de Nekokurage, publicadas por Square Enix.

El anime de los diarios que cuentan la historia de la boticaria Maomao es adaptado por Tōhō Animation Studio y OLM. La primera temporada que se estrenó en octubre de 2023 y concluyó en marzo de 2024. En tanto, la segunda temporada se emitió entre enero y julio de 2025.

Los tomos de 'Los diarios de la boticaria' están disponibles en tiendas Panini en México, y el anime se transmite en Crunchyroll. (Especial: El Financiero)

¿Dónde ver las temporadas de ‘Los diarios de la boticaria’?

La historia de Maomao, Jinshi, Gaoshun, Gyokuyou y otros personajes de Los diarios de la boticaria está disponible con sus dos temporadas completas en la plataforma Crunchyroll. En Netflix, por el momento, solo se encuentra disponible la primera temporada, aunque ya se ha anunciado que próximamente se añadirán los demás capítulos.

Otros servicios de streaming, como HBO Max y Adult Swim Latinoamérica, también buscan aprovechar la popularidad de la serie y han anunciado que próximamente incorporarán el anime a su catálogo.

El anime de Los diarios de la boticaria adapta los primeros cuatro tomos de la novela ligera de Natsu Hyuuga. Hasta la fecha, se han publicado 15 tomos, por lo que aún queda mucha historia por contar entre Maomao y Jinshi.

Jinshi es uno de los personajes principales del anime 'Los diarios de la boticaria'. (Crunchyroll)

Si ya conoces todos los detalles del árbol genealógico de Ka Zuigetsu luego de ver los 48 episodios que tiene el anime, puedes continuar con los enigmas que rodean a la popular boticaria a partir del tomo 5 de la novela ligera. Sin embargo, este volumen y los siguientes solo están disponibles en inglés y japonés.

La animación de la serie está basada en el manga ilustrado por Nekokurage, publicado por Square Enix en la revista Monthly Big Gangan. Esta versión es una de las dos adaptaciones oficiales de la novela ligera original. En México, esta edición puede conseguirse a través de la editorial Panini, que actualmente ha publicado 14 tomos.

¿Habrá nueva temporada de Los diarios de la boticaria?

Tras la emisión del último capítulo de la segunda temporada, emitido este viernes 4 de julio, la productora TOHO Animation anunció que ya trabaja en una secuela de Los diarios de la boticaria, aunque no se especificó si se tratará de una tercera temporada o una película.

El estudio de animación no brindó detalles sobre una posible fecha de estreno, se espera que la nueva adaptación se lance en 2026, año en el que también se prevén estrenos de otros animes populares como Frieren: Más allá del viaje, Bocchi the Rock!, Oshi no Ko y Re:Zero.

En la nueva secuela de Los diarios de la boticaria, ¡ALERTA DE SPOILER!, la historia se enfocará en la vida de Maomao tras su rescate, luego de haber sido secuestrada por el clan Shi.

Maomao es protagonista de 'Los diarios de la boticaria'; es una joven curiosa que atiende casos "misteriosos" del Palacio Imperial.

Al inicio, la astuta protagonista retomará su oficio como boticaria y su afición por los venenos, esta vez en el negocio de su padre adoptivo, en la casa Verdigris del distrito rojo, donde compartirá su día a día con un joven discípulo.

Posteriormente, Maomao recibe la visita de Jinshi, quien ahora ocupa un nuevo cargo dentro del imperio. Ambos investigan una plaga de saltamontes que amenaza con provocar una hambruna y otros problemas en la región. Además, continúan las carismáticas interacciones entre ambos personajes, aunque ahora en una nueva etapa, en la que Maomao ya es reconocida como hija del líder del clan La.