Gran final de ‘La Mansión VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver al ganador del reality?

Estos son los detalles de la final de 'La Mansión VIP'. (Foto: Lamansiónvip//Cuartoscuro).

Poco antes de cumplirse un mes desde el estreno de La Mansión VIP, los habitantes se enfrentan por el millonario premio en la gran final del reality show.

A diferencia de otros formatos como La Casa de los Famosos México, el programa creado por el influencer HotSpanish solo duró cuatro semanas al aire, donde el destino de los concursantes está en manos del público.

La última eliminada de La Mansión VIP fue la polémica actriz Jessica Sodi, quien se despidió de la competencia un día antes de la final.

HotSpanish es el influencer detrás de la organización del nuevo reality 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora ver la final de ‘La Mansión VIP’ HOY?

HotSpanish nunca compartió un horario oficial para el inicio de las galas durante la duración del reality show.

Pero, la transmisión de retos, dinámicas y eliminaciones en La Mansión VIP siempre comenzó a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO la final de ‘La Mansión VIP’?

La transmisión de La Mansión VIP se realiza únicamente a través del canal oficial HotSpanish Vlogs, cuenta disponible en YouTube.

En este canal está habilitado el en vivo para ver la emisión del programa en su formato 24/7.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La Mansión VIP’?

A pesar de su duración, La Mansión VIP sufrió diferentes cambios entre los participantes del reality show, pues aunque algunos fueron eliminados, otros más se sumaron cuando la competencia ya había comenzado.

Ese es el caso de Kim Shantal, quien tras sus peleas en Ring Royale contra Karely Ruiz y Milica, se integró al programa online.

Los finalistas de la primera temporada son:

Agustín Fernández

Aída Merlano

Aldo Arturo

Alfredo Adame

Carlos Alberto

Eli Esparza

Katy Cardona

Kim Shantal

La Jesuu

Lonche de Huevito

Luis Guillén ‘Suavecito’

Sol León

Willito

¿Cuál es el premio para el ganador de ‘La Mansión VIP’?

El primer lugar de La Mansión VIP se lleva un premio de 2 millones de pesos, informó HotSpanish cuando anunció su nuevo proyecto.

Sin embargo, no mencionó si existe alguna otra recompensa para los habitantes que lleguen al segundo y tercer lugar, ni tampoco si hay alguna otra clase de premios como autos o viajes.

Alfredo Adame es finalista de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cómo votar por los finalistas de ‘La Mansión VIP’?

Para votar en La Mansión VIP, debes ingresar a la cuenta de YouTube de HotSpanish Vlogs. Estos son los pasos para apoyar a tu favorito:

Accede a la transmisión de La Mansión VIP .

. Ubica la sección de comentarios y da clic en el símbolo de dinero (cabe destacar que necesitas una cuenta de YouTube para acceder).

Posteriormente, se despliega una ventana donde eliges la cantidad de dinero para emitir tu voto (cada uno cuesta 20 pesos).

En el recuadro color turquesa tienes que colocar # y el nombre, todo junto, del participante al cual deseas apoyar.

Y listo, esto se refleja en el superchat.

Cabe destacar que no sirve de nada si colocas el nombre de tu favorito con el hashtag en la sección normal de comentarios.

Niurka fue la primera eliminada de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes fueron los eliminados de ‘La Mansión VIP’?

Algunos de los habitantes fueron eliminados de La Mansión VIP por la vía del voto, pero otros más decidieron abandonar el proyecto. Esta es la lista en orden de salida: