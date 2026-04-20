¿Qué pasó con Niurka en ‘La Mansión VIP’? La eliminan y explota contra HotSpanish: ‘Te cayó un alacrán’

La primera gala de eliminación de La Mansión VIP terminó con un escándalo para el reality conducido por HotSpanish. La vedette Niurka Marcos fue la menos favorecida por los votos del público y se llevó consigo a su pareja Bruno Espino: “¡Es mío y como lo traje conmigo me lo llevo!“, dijo antes de salir de su mano.

El momento no solo definió a los primeros eliminados de La Mansión VIP, también detonó una serie de confrontaciones dentro y fuera del programa. La vedette expresó inconformidad con los resultados, cuestionó la dinámica del reality y discutió con el conductor.

Niurka Marcos fue la primera eliminada de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Niurka Marcos eliminada de La Mansión VIP: Así fueron los votos

La gala inició con la revelación de los votos del público para los participantes en la llamada “zona de riesgo”. La primera en ser salvada fue Sol León, quien obtuvo 16 mil 274 votos, lo que le aseguró su permanencia sin complicaciones.

Posteriormente, se dieron a conocer otros resultados. Bruno Espino alcanzó mil 29 votos, suficientes para continuar dentro del programa. Jessica Sodi también logró mantenerse en la competencia con 4 mil 556 votos.

El momento decisivo llegó cuando se informó que Niurka Marcos obtuvo 975 votos, la cifra más baja de la noche. Desde antes de conocer el resultado final, ella había advertido que, si era eliminada, Bruno Espino abandonaría el programa con ella. Tras confirmarse su salida, cumplió su promesa.

El enfrentamiento entre Niurka y HotSpanish en ‘La Mansión VIP’

La tensión escaló durante la transmisión en vivo de La Mansión VIP. Niurka protagonizó un altercado con el participante Naim Darrechi, a quien empujó tras verlo abrazar a Bruno cuando fue salvado.

En medio del conflicto, HotSpanish intervino y pidió evitar agresiones: “No hay necesidad de agredir a las personas”. “Me vale madr*. A nosotros nos han agredido y no han hecho nada”, respondió la actriz de La fea más bella.

El conductor intentó continuar con la dinámica del programa y pidió escuchar la decisión de Bruno; sin embargo, Niurka intervino para impedirlo con un “¡no!”, mientras lo sostenía de la mano.

“Bruno, te quiero escuchar a ti o ¿no tienes decisión propia?”, preguntó HotSpanish, pero él se quedó con su pareja.

La actriz se mostró molesta con el influencer y acusó que ya todo estaba “escrito”, además, señaló que hay muchas cosas que han tapado y le advirtió que va a contar todo afuera del programa.

Más adelante, el conductor señaló: “Siento que esto es una falta de respeto para todos nosotros y para todos ustedes. El público se merece respeto”. “Tengo la trayectoria que tú no tienes”, agregó la vedette.

Niurka advierte boicot a HotSpanish

La polémica creció con la difusión de videos en historias de Instagram donde Niurka lanzó insultos contra Roberto González, conocido como HotSpanish: “Estúpido, me la pelas (...) La decisión de él está entre las nalgas mías”, dijo acompañado de su pareja. Además, ambos agregan que no hay estrategia que los separe: “él cree que inventó el hilo negro”.

En otro clip afirmó que dedicaría tiempo a perjudicar al influencer: “Por cierto pendejet* de quinta, me la hiciste viral, gracias por eso, te cae un alacrán en tu pinch* y retorcido cul*. Tengo mucha paciencia para boicotearte toda tu existencia, ¿entendiste?“.

Más tarde, mencionó que a ella no le importa el “hate” en redes sociales y, pese a que no puede hablar de “tecnicismos” y contrato, sí de sus vivencias: ”Nos salimos porque no nos gustó la experiencia de La Mansión VIP, decidimos juntos salirnos (...) Ahorita están subiendo mensajes, imponiendo que a huevo defiendan al otro".

A su parecer, planificaron todo el “showcito”: “ellos eligieron humillarme, como aquí la perra que da el show soy yo, eso no iba a pasar. Pareciera que no me conocen: quieren show, es lo que hay. No es la primera vez que yo volteo la casa de cabeza”.

Por último, la vedette destacó que no sabía que sus fans tenían que pagar para votar y de haberlo sabido no habría entrado.

La respuesta de HotSpanish tras pelea con Niurka

HotSpanish emitió un comunicado tras la pelea con Niurka: “Quiero decir algo muy claro: en este proyecto, por encima de cualquier nombre, de cualquier polémica y de cualquier momento, está el respeto al público”.

El creador de contenido defendió la dinámica de votación en el programa: “Yo siempre voy a ser transparente con ustedes, porque ustedes son los que hacen posible La Mansión VIP y ustedes merecen respeto. Los resultados se respetan, la decisión del público se respeta y este proyecto se va a cuidar con seriedad".

Además, agradeció a quienes lo apoyan en esta situación: “Gracias por creer en mí, por apoyar a un joven que está dejando todo por romperla en redes y por acompañarme en este sueño tan grande. Vamos a seguir trabajando para darles un proyecto cada vez más fuerte, porque esto también es de ustedes”.

Niurka detalló que desde días antes la producción ya sabía que ambos se iban a ir, “aún así prepararon su mamada (...) igual nos íbamos a ir”.

¿Cómo funciona el sistema de votación en ‘La Mansión VIP’?

El programa utiliza un sistema de votación a través de YouTube mediante la función de superchat durante las transmisiones en vivo.

Para votar, los usuarios deben:

Ingresar al directo del programa

Seleccionar el ícono de dinero en comentarios

Elegir un monto (cada voto cuesta 20 pesos)

Escribir el nombre del participante con “#”

Los comentarios sin superchat no cuentan para la votación.

Participantes que continúan en La Mansión VIP

Tras la salida de Niurka Marcos y Bruno Espino, los participantes que permanecen en el reality son: