¿De qué trata ‘La Mansión VIP’? Esta es la dinámica día por día dentro del reality

Este es el calendario explicado de 'La Mansión VIP'. nuevo reality 24/7. (Foto: Cuartoscuro/Freepik/IAGemini)

La Mansión VIP ya comenzó y todos los días tiene actividades y dinámicas diferentes para los protagonistas de este nuevo reality show con formato 24/7.

El programa, creado por el influencer Hotspanish, tiene a participantes polémicos como Naim Darrechi, exnovio de Yeri Mua, Alfredo Adame (ganador de La Granja VIP) y Niurka Marcos ‘La mujer escándalo’.

Ellos se enfrentan por un millonario premio, pero durante la duración del reality, deben superar pruebas, sobrevivir a eliminaciones y más.

Niurka Marcos es una de las participantes de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Calendario de ‘La Mansión VIP’: ¿Qué pasa cada día en el reality show?

La Mansión VIP se estrenó el domingo 12 de abril y, tras una jornada de convivencia, comenzaron los retos dentro del concurso.

El formato del reality show es muy similar a La Casa de los Famosos México, ya que deben competir por la comida, por una suite con diferentes comodidades y también por una especie de nominación.

Estas son las actividades por día y la explicación de cada una de ellas:

Competencia por la comida (lunes) : Un reto o juego para definir al equipo ganador, que recibe alimentos en mayor cantidad y calidad; los perdedores “sobreviven”.

: Un reto o juego para definir al equipo ganador, que recibe alimentos en mayor cantidad y calidad; los perdedores “sobreviven”. Competencia por el cuarto VIP (martes) : Los ganadores obtienen la suite; del equipo perdedor, dos se van a la cárcel (solo hay dos camas y un baño expuesto).

: Los ganadores obtienen la suite; del equipo perdedor, dos se van a la cárcel (solo hay dos camas y un baño expuesto). Competencia por dos poderes (miércoles) : La dinámica promete cambiar la convivencia y el curso del reality show, pues los ganadores eligen quién está en riesgo de eliminación y pueden cambiar a un integrante de cuarto.

: La dinámica promete cambiar la convivencia y el curso del reality show, pues los ganadores eligen quién está en riesgo de eliminación y pueden cambiar a un integrante de cuarto. Robo de cuarto VIP (jueves): El público decide cuál de los dos equipos se queda con el cuarto VIP.

El público decide cuál de los dos equipos se queda con el cuarto VIP. Reto de puntos y fiesta (viernes) : Los participantes se enfrentan en este nuevo reto; además, quien tiene el poder hace público quién tiene posibilidad de abandonar la competencia.

: Los participantes se enfrentan en este nuevo reto; además, quien tiene el poder hace público quién tiene posibilidad de abandonar la competencia. Tabla de riesgo (sábado) : Es una especie de nominación cara a cara para conformar la lista completa de participantes que pueden ser expulsados en la semana.

: Es una especie de nominación cara a cara para conformar la lista completa de participantes que pueden ser expulsados en la semana. Eliminación (domingo): Uno de los concursantes es eliminado.

Participantes de ‘La Mansión VIP’

Antes del estreno de La Mansión VIP, solo se confirmó la llegada de 10 participantes para la primera temporada del reality, pero en su primera emisión se revelaron los nombres de seis más.

La lista completa de concursantes es la siguiente:

Agustín Fernández

Aída Merlano

Alfredo Adame

Aldo Arturo

Bruno Espino

Carlos Alberto

El Mazaclán

Eli Esparza

Jessica Sodi

Katy Cardona

Naim Darrechi

Niurka Marcos

Queen Buenrostro

Rocío Sánchez

Sol León

Suavecito

¿Cómo quedaron los equipos de ‘La Mansión VIP’?

Los participantes del nuevo reality show formato 24/7 se dividieron en dos equipos en la primera semana y se conformaron de la siguiente manera:

Cuarto Azul: Naim Darrechi, Agustín Fernández, Eli Esparza, Queen Buenrostro, Rocío Sánchez, Suavecito, Bruno y Jessica Sodi.

Cuarto Rojo: Katy Cardona, Alfredo Adame, Aida Victoria, Niurka, Carlos Alberto, Aldo Arturo y El Mazaclán.

Cabe destacar que cada semana pueden cambiar de cuarto por la dinámica del los dos poderes.

¿Dónde ver ‘La Mansión VIP’?

El reality show tiene una transmisión 24/7 de manera online totalmente gratuita a través del canal de YouTube HotSpanish Vlog.

Por el momento no se ha confirmado el horario de inicio de las galas, pero se considera que comenzarán a la misma hora que el estreno, es decir, a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

¿Cuál es el premio de ‘La Mansión VIP’?

HotSpanish, influencer amigo de ‘El Fofo’ Márquez, informó que La Mansión VIP dura aproximadamente 30 días y el ganador obtiene un premio de 2 millones de pesos.