La Trakalosa y Aleks Syntek en ‘Juego de Voces’ HOY: ¿Qué pasó en el cuarto programa del reality?

Tras el cuarto programa, Los Favoritos tienen una ventaja de 3 puntos sobre Los Consentidos. (Foto: Cuartoscuro)

Yo lloré, tú lloraste, todos lloramos. El cuarto episodio de Juego de Voces fue más que un reality show: llevó a los televidentes a recordar lo importantes que son los hermanos en la vida de una persona, a pesar de las diferencias.

En esta ocasión, el programa se lució con una gran cantidad de invitados que acompañaron a participantes como Ernesto D’Alessio y Alex Fernández en sus presentaciones.

Desde el pop de Aleks Syntek hasta las ‘dolidas’ con Banda Los Sebastianes, fueron los artistas que acompañaron a los integrantes de Los Favoritos y Los Consentidos, quienes ofrecieron presentaciones tan destacadas que el ganador se definió en el último duelo.

¿Qué pasó en el cuarto programa de ‘Juego de Voces’?

Desde el inicio, la dinámica volvió a poner frente a frente a los equipos liderados por Isabel Lascuráin (Favoritos) y Mayte Lascuráin (Consentidos), quienes protagonizaron uno de los duelos más emotivos.

La regla fue clara: cada vez que una capitana elegía a un integrante, la otra debía responder enviando a su hermano a la competencia, elevando la tensión en cada enfrentamiento.

Uno de los primeros momentos clave fue el duelo de banda, donde Raúl Roma (Favoritos) se midió contra José Luis Roma (Consentidos). Mientras José Luis encendió el escenario acompañado de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey con ‘Boracho de amor’, Raúl respondió con la potencia de La Original Banda El Limón al interpretar ‘El sinaloense’.

La batalla continuó con el duelo de cumbia, que terminó en manos de Los Consentidos. Ernesto D’Alessio apostó por un clásico al cantar ‘Lo siento mi amor’, tema popularizado por Lupita D’Alessio junto a La Sonora Dinamita; sin embargo, Jorge D’Alessio levantó al público con ‘Yo quiero chupar acompañado’ de Los Súper Lamas, inclinando la balanza a su favor.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el duelo entre hermanas. Isabel le dedicó ‘Te amaré’ a Mayte, mientras que ella respondió con ‘Creo en ti’. Ambas leyeron cartas previo a su presentación. El resultado fue un empate, algo que no se había visto antes.

La noche avanzó con el duelo de pop, donde Los Consentidos volvieron a imponerse. Esteban brilló con ‘Dime ven’ de Motel, mientras que Oswaldo Silvas interpretó ‘Tú necesitas’ de Aleks Syntek, sin lograr superar a su rival.

La competencia se volvió aún más cerrada en el Duelo de Compas, donde Camila Fernández, junto a El Mimoso, interpretó ‘Que te ruegue quien te quiera’, mientras que Alex Fernández, acompañado de Los Sebastianes, cantó ‘Dime cantinero’.

El resultado fue otro empate, marcando un hecho inédito en el programa: dos empates en una misma noche. “Por primera vez en todo Juego de Voces hay un doble empate”, destacó Angélica Vale, subrayando lo reñida que estuvo la competencia.

Todo se definió en el duelo final. José Luis Roma interpretó ‘Pero me acuerdo de ti’, mientras que Oswaldo Silvas apostó por ‘Tu falta de querer’, logrando conectar mejor con el público y los jueces. Con esta victoria, Los Favoritos se llevaron los puntos decisivos.

Al final, Los Favoritos sumaron 3 puntos clave, cerrando el marcador en 27 contra 24 de Los Consentidos, lo que los convirtió en los ganadores de la noche.

‘Juego de Voces’: ¿Quiénes son los participantes del reality show?

La edición 2026 de Juego de Voces, titulada Hermanos y rivales, apuesta por un formato en el que los lazos familiares se convierten en el eje de la competencia. Hijos de reconocidos cantantes se enfrentan entre sí para demostrar que pueden brillar con luz propia, pero también para defender su legado.

El equipo de Los Favoritos está integrado por:

Alex Fernández

Ernesto D’Alessio

Isabel Lascuráin

Raúl Roma

Walo Silvas

Por su parte, Los Consentidos lo conforman:

Camila Fernández

Esteban Silvas

José Luis Roma

Jorge D’Alessio

Mayte Lascuráin

Esteban Silvas, José Luis Roma, Camila Fernández, Jorge D´Alessio, Mayte Lascurain , Eduardo Suárez, Angélica Vale, Raúl Roma, Alex Fernández, Isabel Lascurain, Walo Silvas y Ernesto D´Alessio son los participantes de 'Juego de Voces' 2026 (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

A lo largo de la temporada, estos artistas no solo compiten entre sí, sino que también comparten escenario con invitados especiales. Entre los que ya han aparecido destacan figuras como María José, la banda Los Recoditos, el cantante Xavi y la icónica Amanda Miguel, elevando el nivel musical del programa.

¿Cuándo es el siguiente episodio de ‘Juego de Voces’?

El siguiente episodio de Juego de Voces: Hermanos y rivales se transmite el domingo 19 de abril, manteniendo su horario estelar.

El reality puede verse todos los domingos a las 9:00 de la noche mediante las siguientes alternativas:

Las Estrellas (TV abierta)

ViX Premium (streaming)

Además, algunos de los mejores momentos y retos se comparten posteriormente en el canal oficial del programa en YouTube, aunque de forma fragmentada.