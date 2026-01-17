Aleks Syntek explica su ingreso a un centro de rehabilitación: ‘Tuve un colapso físico’

Aleks Syntek afirmó que su ingreso a un centro de rehabilitación se malinterpretó, ya que no consume drogas. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash)

El cantante Aleks Syntek hizo frente a una de las polémicas más recientes en las que se vio involucrado, luego de que se especulara que tuvo un problema con el abuso de sustancias tras su ingreso a un centro de rehabilitación.

Los rumores sobre lo ocurrido con el intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ llegaron incluso hasta el boxeador Julio César Chávez, quien aseguró que Syntek había tomado una decisión muy importante al rehabilitarse.

“Felicitarlo, porque siempre hay que dar ese primer paso, la aceptación”, comentó el padre de Julio César Chávez Jr. en un encuentro con los medios, ante los rumores. Sin embargo, el artista desmintió tener problemas con las drogas o el alcohol.

¿Por qué Aleks Syntek estuvo en rehabilitación?

El intérprete de ‘Duele el amor’ comentó para el programa de espectáculos Ventaneando que es cierto que ingresó a una clínica; no obstante, lo hizo con el objetivo de mejorar su estado de salud luego de una crisis.

“Lo que pasó es que estaba trabajando más de 48 horas sin dormir y eso afectó mucho mi salud”, comentó. Fue en ese momento cuando tanto Karen Coronado, esposa de Aleks Syntek, como su mánager se preocuparon por él.

“Me sugirieron que parara”, señaló el artista, quien añadió que este fue el único motivo por el cual entró al centro de rehabilitación: “Se malinterpretó todo. Yo no tomo ni me drogo ni uso ninguna sustancia, la gente lo sabe; ni siquiera fumo”.

Aleks Syntek ingresó a una clínica wellness para recuperarse física y mentalmente. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

Aleks agregó que también son falsas las especulaciones sobre una presunta pelea con su esposa: “Mi familia está bien, mi esposa está bien, vengo con ganas de hacer mucha música este año (...). Estoy bien, no se preocupen”, puntualizó.

El intérprete de ‘Por volverte a ver’ también habló sobre el mensaje que le dio el padre de Omar Chávez: “Julio César es un gran tipo, pero como dije, yo no me drogo ni tomo ni nada de eso. Soy una persona súper fresa en ese sentido; tuve un colapso físico (...) No anduve en drogas”, agregó.

¿Cómo fue el tratamiento al que se sometió Aleks Syntek?

Aleks Syntek explicó que el centro en el que estuvo fue una clínica wellness, aunque no dio a conocer el nombre. En este tipo de recintos se busca que las personas alcancen un equilibrio entre el bienestar físico, mental y espiritual.

“Te ayudan a subir tus niveles, el potasio, te vigilan todo tu organismo y realmente estuve en una rehabilitación de salud”, comentó el cantante, quien agregó que en la clínica no se le permitía utilizar dispositivos móviles ni redes sociales.

Luego de su rehabilitación Aleks Syntek está listo para volver a la música. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Te quitan el celular y no te dejan usarlo; es un detox de WhatsApp, de todo, porque ahora es un gran problema para nosotros la adicción a las redes sociales, y sí te afecta, incluso mentalmente”, dijo.

El artista añadió que se encuentra en mejor estado de salud luego del colapso que vivió y que actualmente está listo para volver a la música: “Le paré en noviembre y empecé a trabajar en enero”, comentó.

Aleks Syntek también recordó que tiene agendado un concierto para el 12 de marzo en el Auditorio Nacional, donde celebrará 35 años de carrera, e incluso indicó que habrá grandes sorpresas.