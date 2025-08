¿Quién es Karen Coronado, esposa de Aleks Syntek, que se incomoda porque ‘Shakira estaba muy coqueta’?

Aleks Syntek contó una anécdota donde saludó a Shakira y ella se ‘puso coqueta’ con los halagos para el intérprete de ‘Te soñé’, acto que incomodó a su esposa.

De acuerdo con el músico, fue en uno de los conciertos de Shakira cuando entró a saludarla a su camerino y lo aduló.

El cantautor aseguró que los comentarios de la colombiana fueron principalmente por su apariencia, porque se veía más joven de la edad que tenía.

Aleks Syntek está casado con Karen Coronado, hermana de Ingrid. (Foto: Francisco Rodríguez/Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

“Me ve llegar y me dice ‘Qué guapo, qué te hiciste Aleks, te ves bien chavo (...) Muchas gracias, le digo, mira, vengo con mi esposa y mi hija Natalia, ella respondió que parecía mi hermana, estaba muy coqueta”, declaró en una entrevista para Azteca para el mundo.

Esto generó una atmósfera de incomodidad entre los presentes, según lo dicho por el intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’.

¿Quién es Karen, hermana de Ingrid Coronado y esposa de Aleks Syntek?

Karen es hermana de la conductora Ingrid Coronado, y actualmente tiene 47 años, ella conoció a Aleks Syntek en un bar de la Ciudad de México cuando tenía 16 años y él 24.

“Estaba en el antro cuando la vi, ella andaba de colada porque no estaba en edad de entrar al lugar, se coló con Ingrid Coronado, yo estaba aburrido, no estaba contento y quería ir a casa, de pronto vi a una güerita en la esquina, se paró de la mesa y la topé, le dije hola y así nos conocimos”, explicó en una entrevista para el canal de Ingrid en 2024.

La esposa del cantante se mantiene alejada de la vida pública e incluso cuando el piden una foto al artista, ella se quita o se va del lugar para evitarlo.

“Karen no es muy fan de las cámaras, no le gusta hablar en público, incluso se sale de las fotos cuando me las piden, me dice que yo soy el famoso”.

El cuñado de Ingrid Coronado explicó que Karen estuvo en París, donde estudió francés durante un tiempo, además, ella es ‘su musa’, pues le compuso diferentes canciones, por ejemplo ‘Tú necesitas’, ‘Una ventana al cielo’ y ‘Te soñé’.

La pareja tuvo diversas rupturas a lo largo del noviazgo, pero finalmente en 2001 se casaron, fruto de ese matrimonio son sus dos hijos, pero mantienen su vida en privado.

En 2024, surgieron rumores de un divorcio entre el cantante y la hermana de la conductora Ingrid Coronado, pero desmintió los reportes de una separación y actualmente siguen juntos.

¿Cómo conoció Aleks Syntek a Shakira?

Aleks Syntek explicó que conoció a la cantante colombiana cuando ella tenía alrededor de 16 o 17 años.

“Yo cuidaba a Shakira en los programas que coincidimos en Buenos Aires, yo tenía como 20 y ella 17 a lo mucho, quería salir de fiesta y nadie la acompañaba solo yo”, contó en la misma entrevista con Azteca para el mundo.

El cantante mexicano reveló que convivió con su familia y la relación de amistad con la intérprete de ‘Ojos así’ creció a tal grado que trabajaron con los mismos músicos durante diferentes conciertos.