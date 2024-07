Ingrid Coronado recuerda su divorcio de Fernando del Solar: ‘Vivía con miedo’

Algo que no podemos eliminar de nuestro presente es el pasado y ese es el caso de Ingrid Coronado, quien casi 10 años después de la separación de Fernando del Solar, quien murió de cáncer en 2022, aún aclara temas acerca de aquel romance.

La presentadora estuvo casada con ‘Fer’ por alrededor de cuatro años y tuvieron dos hijos: Luciano y Paola, pero nada de eso fue suficiente y en 2015 se divorciaron.

Una de las polémicas desatas por su distanciamiento se basó en el hecho de la enfermedad del conductor de televisión: él padecía Linfoma de Hodgkin, detectado en 2012. En ese momento se criticó a Ingrid Coronado porque presuntamente dejaba a su esposo por sus problemas de salud.

Pero ambos desmintieron esa versión. En una entrevista para Historias Engarzadas en 2016, la famosa dijo que quien solicitó el divorcio fue Fernando del Solar y no ella. Pero poco dijo en ese momento, pero ahora, la exintegrante del grupo Garibaldi, detalló que no habló antes por miedo.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado estuvieron casados de 2012 a 2015. (foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Ingrid Coronado de su separación de Fernando del Solar?

La integrante de Sale el sol compartió, en una entrevista reciente para el mismo programa de televisión, acerca de sus vivencias durante la solicitud de la separación legal de su expareja. Ella lamentó acatar las reglas de la juez, pues le pidió no decir nada al respecto.

“Cuando me llega la demanda de divorcio era una demanda aniquiladora, pero desde ese momento haría lo que la juez me pidiera, la primera instrucción era no hablar. Decidí acatarla por miedo a un posible dictamen contra mí, pero alguien no respetaba eso, debía existir una penalización económica. Extendió un juicio 8 años y eso no es justo”, reveló Ingrid Coronado en la plática.

La famosa añadió que sentía miedo por el desenlace del conflicto legal porque pensó en la posibilidad de perder a sus hijos o de perder su trabajo de carácter público.

Ingrid Coronado tenía miedo de perder su trabajo y sus ihijos. (Foto: Facebook / @IngridCoro). (Facebook / @IngridCoro)

“No quería perder a mis hijos, es el miedo de enfrentarme a mi ex pareja, de no tener los recursos suficientes, vivía con miedo, me atacaron, en algunas ocasiones me decían que no importaba lo dicho sobre mí, pero está ligado a mi trabajo (...) ya no sabía como seguir, mi trabajo pendía de un hilo y no dependía de mí.”, declaró la excantante para el programa de TV citado anteriormente.

¿Cuánto duró la historia de amor de Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

Fernando del Solar conoció a Ingrid Coronado en el espacio televisivo llamado Sexos en guerra, en 2002, donde ambos eran presentadores, set donde surgió una amistad entre los dos.

Seis años después, en 2008, iniciaron un noviazgo y se convirtió en matrimonio en 2012, unión con una duración de 3 años, reporta el medio Univisión en una publicación hecha en 2022.

En el mismo año del comienzo de su romance, nació Luciano, primer hijo de la pareja, su segundo hijo llegó en 2011 y lo llamaron Paolo Cacciamani.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se divorciaron en 2015. (Foto: Instagram @ingridcoronadomx @annaferro8) (Instagram @ingridcoronadomx @annaferro8)

¿Por qué Ingrid Coronado se alejó de la televisión?

En la misma entrevista para Sale el Sol, donde participa Ana María Alvarado, la famosa explicó los detalles acerca de su alejamiento de los sets de grabación y de los programas.

Ella reveló que la causa fueron los señalamientos de las personas en su contra. “Mi trabajo se estaba cayendo a pedazos, mi trabajo es sagrado y es muy fuerte darte cuenta del derrumbe de lo construido (...) el trabajo en televisión lo dejé porque no aguantaba los ataques todo el tiempo, si lo seguía haciendo me iba a morir”.