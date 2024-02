Ingrid Coronado revela que Fernando del Solar rompió un acuerdo de separación: ‘Me iba y lloraba’

Dese hace algunos meses, Ingrid Coronado ha decidido contar algunos detalles de su separación con Fernando del Solar, como la complicada situación económica a la que se enfrentó, las críticas y, más recientemente, habló sobre un acuerdo al que ambos se sometieron y él no cumplió.

Si bien Ingrid ha revelado que su separación del conductor argentino, con el que tuvo a sus hijos Luciano y Paolo, ha sido una de las situaciones más complicadas a nivel emocional, profesional y público, lo cierto es que esta situación la hizo más fuerte.

Coronado fue invitada al podcast de Marimar Vega llamado El Rincón de los errores, en el que explicó que, cuando ella y Fernando del Solar decidieron divorciarse, habían acordado que no revelarían nada públicamente, al menos en los primeros meses.

“Habíamos hecho un acuerdo él y yo que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales para después dar la noticia, pero él no respetó ese acuerdo”, señaló Ingrid.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar eran grandes amigos, cuando le ofrecieron un programa matutino ella pidió que él fuera conductor a su lado. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Cómo se enteró Ingrid Coronado de que Fernando del Solar no respetó su acuerdo?

La también locutora compartió que ella se enteró de lo que dijo el conductor argentino gracias a la publicación que hizo una revista de espectáculos, donde él reveló no solo que decidieron separarse, sino que había sido Coronado la primera en dar ese paso.

“Estaba un día en mi programa, me estaban maquillando y de pronto me llega un mensaje con la portada de una revista en donde él daba la noticia diciendo que yo había abandonado el barco y yo estaba en maquillaje para salir a hacer mi programa en vivo”, aseguró.

A pesar de la noticia, Ingrid narró que ella salió a hacer su programa ‘normal’, pues tenía que actuar como si nada hubiese pasado aunque lo ocurrido la había hecho entrar en estado de shock. “En los comerciales me iba y lloraba”, dijo.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado tienen dos hijos en común: Luciano y Paolo. (Instagram: @fernandodelsolar / @ingridcoronadomx)

Ingrid Coronado fue obligada a hablar de su separación de Fernando del Solar

En cuanto la noticia se hizo pública, Ingrid Coronado narró que, por órdenes de la televisora en la que trabajaba, tuvo que ir a un programa de espectáculos a hablar de las declaraciones que hizo Fernando del Solar a la revista.

Sin embargo, ella no dio su versión de la separación en ese momento. ¿La razón? Para poder ir a hablar, decidió contratar a una empresa de manejo de crisis, y desde ahí le dijeron que no revela que el que se fue de su casa había sido él.

El hecho de no decir la verdad en su momento lo catalogó como un grave error.

“Me dijeron que yo no dijera que el que se había ido de mi casa había sido él. No sé por qué me dieron esa instrucción, pero en ese momento que yo estaba en shock decidí seguir las instrucciones precisas (…) yo respondí mal porque tenía la instrucción de no decir la verdad y ese fue un gravísimo error porque yo con esa entrevista firmé mi sentencia”, mencionó.

La razón por la que habría “firmado su sentencia” fue porque, aunque después dijera la verdad, nadie le iba a creer y en ese momento quedó como ‘la mala del cuento’, por lo que perdió no solo su trabajo, sino su estabilidad emocional.

No obstante, eso lo considera su “error favorito” ya que gracias a que dejó de trabajar en televisión, pudo desarrollarse en otras áreas como la radio, haciendo conferencia o escribiendo su libro Mujerón: Conquístate, ámate y enciende tu poder femenino.