Ingrid Coronado revela que sus hijos presenciaron actitudes desagradables de Anna Ferro

Ingrid Coronado contó en entrevista para Ventaneando que si bien no estaba enterada de los malos tratos de Anna Ferro a Fernando del Solar, sus hijos han confirmado parte de la versión de la señora Ángeles, exempleada doméstica del conductor, y de Aaron Olvera, exmánager del argentino.

Fue en el marco de la misa del aniversario luctuoso de del Solar cuando surgieron nuevas versiones acerca de cómo fue la relación entre Anna y Fernando, pues solo se conocían los testimonios que la maestra de yoga había compartido a medios.

Sin embargo, extrabajadores del argentino aseguraron que Anna lo abandonó en los últimos días de vida y que lo maltrataba.

Ingrid Coronado ha señalado que el departamento en el que vive Anna Ferro debe ser desalojado. (Foto: Instagram / @ingridcoronadomx).

Exempleados de Fernando del Solar aseguran que Anna Ferro lo maltrataba

La señora Ángeles dijo a los micrófonos de varios medios que la pareja tenía una buena relación al inicio, sin embargo cuando del Solar enfermó y su salud se deterioró, Anna Ferro comenzó a tratarlo mal.

“De recién que llegué se veía que lo trataba bien, pero ya después decía ‘Ay, tener que soportarlo’. En dos ocasiones lo hizo, después ya no porque vio que yo platicaba con don Fer. A veces le gritaba muy feo”, describió Ángeles.

Asimismo, recordó que el comportamiento de Fernando con su familia cambió.

“Yo cuando llegué, él no era así, pero se volvió un poquito agresivo con su familia. Le decían que la señora Anna nada más buscaba dinero y él dijo que lo dejaran en paz. Desde ahí ya no se metieron con él”, manifestó la señora Ángeles.

En relación con los últimos momentos de vida de del Solar, Aarón Olvera afirmó que solo él y Jorge Cordero, amigo cercano de Fernando del Solar, acompañaron al presentador de televisión en el hospital donde falleció el 30 de junio del 2022.

“La última vez que lo vimos nos pidió que lo lleváramos a un consultorio de dudosa procedencia, nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que estuviéramos hasta el final con él”, contó el exmánager ante reporteros. “Anna Ferro no tuvo actividad proactiva con Fernando del Solar; el tiempo que estuvimos ahí, todo nos hicimos cargo nosotros, no la vimos ahí”, declaró a reporteros.

Anna Ferro se casó con Fernando del Solar en marzo del año pasado. (Foto: Instagram / @annaferro8)

Ingrid Coronado habla del supuesto maltrato que ejerció Anna Ferro

La disputa legal entre Ingrid Coronado y Anna Ferro comenzará pronto, advirtió la conductora hace varias semanas. Sin dar muchos detalles acerca del proceso, la exesposa de Fernando del Solar ha compartido algunos detalles en torno a la interacción entre sus hijos y la viuda del argentino.

En una entrevista, le expresentadora de Venga la Alegría dijo que se ha enterado de las actitudes de Anna Ferro gracias a lo que sus hijos le cuentan.

“Yo la verdad no estaba enterada de que hubiera este tipo de problemáticas. Sí, a lo largo de este año, mis hijos me han estado contando algunas cosas sumamente desagradables, no sé si incluso agradezco que no me lo hayan contado antes porque hubiera tenido que tomar cartas en el asunto y entonces sí se hubiera puesto la cosa todavía peor… ¡Es terrible!, ya ni me recuerdes, sino voy a volver a hacer corajes”, compartió a medios de comunicación.

Sin embargo aclaró que no ha revelado ningún detalle porque prefiere mantenerse al margen de polémicas.

“Porque a mí no me gustan los chismes, de veras a mí me ha dolido a lo largo de todo este camino, ahora que tú decías que pareciera que hubo personas que estaban orquestando todo este escándalo, no parecía, había personas que estaban orquestándolo”, finalizó.