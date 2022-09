Ingrid Coronado: La vez que compartió por qué salió de ‘Venga la Alegría’ y ya no regresó

Desde inicios del nuevo milenio, Ingrid Coronado se ha posicionado como una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, siendo el programa Venga La Alegría el que ‘catapultó' su fama, y en el cual permaneció por muchos años hasta que decidió salir definitivamente en 2018.

La audiencia pedía que Coronado regresara a la pantalla chica, aunque esto no ocurrió, y de acuerdo con ella misma, no pasará, por lo menos no a corto plazo.

¿Por qué Ingrid Coronado salió de Venga la Alegría?

Hace aproximadamente dos años, la conductora de televisión creó un canal de YouTube en el que subió un video titulado ‘Por qué me fui de la TV‘, en el que explica los motivos que la llevaron a abandonar el matutino de TV Azteca y la televisión en general.

“La respuesta es muy sencilla: Me fui porque quería encontrar mi felicidad, y no regresé... ¡Porque la encontré!”, compartió con una gran sonrisa.

En realidad, todo habría empezado porque quería tomarse un tiempo de descanso, el cual se fue prolongando hasta que decidió ya no regresar.

“¡Y vaya que he descansado, eh! Me la he pasado increíble porque me levanto un poquito más tarde [...] También lo que quería era pasar un poco más de tiempo con mis niños y vaya que me la he ‘pachangueado’. Pero debo decir que el tener tiempo para ti pude llegar a ser un poquito adictivo, por eso esos tres meses -de vacaciones- se convirtieron en seis, luego en nueve, luego un año y hasta un poquito más”, admitió Coronado.

En el mismo video, compartió que una de las cosas que hizo durante el tiempo que estuvo de vacaciones fue visitar la India, en donde realizó un trabajo de autoexploración y autoconocimiento; aprendió cosas y quería compartirlas con sus seguidores.

¿Ingrid Coronado regresaría a Venga la Alegría?

Hace una semana tuvo lugar la presentación de su libro llamado MujerÓN: Conquístate, ámate y enciende tu poder femenino, en el que comparte algunos de los momentos más difíciles que ha pasado a lo largo de su vida.

Durante una plática con medios de comunicación, la conductora de 48 años reveló que, pese a los diversos rumores que existían sobre su regreso a Venga la Alegría, esto no ocurriría, o por lo menos no en un futuro cercano, pues se sentía feliz por su trabajo como locutora de radio.

“No, estoy muy feliz en la radio, no lo pienso dejar”, dijo brevemente.