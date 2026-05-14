‘Por sus errores lo cacharon’: Matan a presunto cómplice de asesinos de colaboradores de Clara Brugada

Tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, en el lugar del incidente fueron colocados dibujos, flores y veladoras.

A un año del asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de Clara Brugada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que uno de los presuntos cómplices del crimen fue asesinado meses después de los hechos, presuntamente por errores que habrían facilitado su identificación.

Las autoridades capitalinas, en conferencia de prensa de este jueves 14 de mayo, informaron que el sujeto ya contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el doble homicidio; sin embargo, nunca pudo ser detenido debido a que fue localizado sin vida en Morelos.

“Uno de los integrantes del grupo delictivo al que hacemos referencia y quien ya contaba con una orden de aprehensión en su contra, por su probable participación en los hechos, fue asesinado meses después del homicidio”, informó la Fiscalía de la CDMX.

¿Por qué mataron al cómplice de los asesinos de Ximena y José, colaboradores de Clara Brugada?

El secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, explicó que el asesinato del presunto implicado podría estar relacionado con su actividad delictiva o conflictos dentro de la propia organización criminal, luego de que supuestamente cometiera “diversos errores operativos” que habrían permitido a las autoridades avanzar en las investigaciones.

“El móvil del asesinato podría estar relacionado con la propia actividad delictiva de la persona o con la creencia de que algunos de los detenidos (…) habría facilitado su identificación y captura por haber cometido diversos errores operativos”, detalló la institución.

Al respecto, la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, precisó que el sospechoso participó en las recargas telefónicas de al menos siete líneas utilizadas por los presuntos autores materiales e intelectuales de los ataques ocurridos el 14 y 20 de mayo.

“En estos avances también se encuentra la obtención de una orden de aprehensión contra una persona finada, a la cual podemos ubicar en el lugar de los hechos y que participó con las recargas telefónicas de siete números utilizados por coimputados”, señaló.

La funcionaria agregó que el hombre fue reportado inicialmente como desaparecido y posteriormente fue encontrado muerto en Morelos, donde actualmente se investiga su homicidio.

“Dicha persona fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en el estado de Morelos, en donde se investiga su homicidio”, indicó Alcalde Luján.

Hasta ahora, las autoridades capitalinas mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer por completo el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada y determinar la participación de todos los implicados.