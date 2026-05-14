Wall Street abre positivo por reportes favorables de tecnológicas: ¿Cuánto suben sus indicadores HOY?

Los mercados de renta variable operan con movimientos positivos impulsados por sólidas ganancias trimestrales de compañía tecnológicas, así como por optimas perspectiva respecto a la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y China.

El Nasdaq presenta un aumento de 0.84 por ciento, en los 26 mil 626.59 enteros, le sigue el Dow Jones con 0.58 por ciento más, en las 49 mil 979.05 unidades, mientras que el S&P 500 con 0.50 por ciento al alza, ronda en los 7 mil 482.74 puntos.

“El sentimiento mejora por titulares constructivos en torno al primer día de reuniones entre Donald Trump y Xi Jinping, donde el mercado sigue atento a avances relacionados con Irán, comercio, Taiwán y aranceles. Además, los inversionistas procesan la ratificación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal”, apuntaron analistas de GBM.

Del lado de Europa, el DAX en Alemania lidera las ganancias con 1.40 por ciento, en los 24 mil 470.13 enteros, el CAC 40 de Francia sube 0.85 por ciento, en las 8 mil 75.40 unidades, le sigue el IBEX 35 de España con 0.78 por ciento más, hacia los 17 mil 791.10 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres se ubica en los 10 mil 340.90 puntos, con 0.15 por ciento más.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos de 0.79 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 70 mil 742.33 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 416.71 enteros, gana 0.90 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 101.24 dólares por barril, ya que suma 0.19 por ciento, mientras que el Brent con 0.09 por ciento menos, cotiza en los 105.46 billetes verdes por unidad.